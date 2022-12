Capodanno. Ingresso gratuito al Museo nazionale Collezione Salce

Nella giornata di domenica 1° gennaio 2023 entrambe le sedi del Museo nazionale Collezione Salce di Treviso (Santa Margherita e San Gaetano) saranno aperte al pubblico gratuitamente dalle 10.15 alle 17.45.

Santa Margherita

Mostra: Moda e pubblicità in Italia 1890-1950, a cura di Dario Cimorelli, Eugenia Paulicelli, Stefano Roffi. In collaborazione con la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma).

L’esposizione si propone di raccontare il rapporto tra moda e pubblicità in Italia, dal 1890 al 1950, attraverso ottanta tra i più scenografici e noti manifesti della Collezione Salce, opera dei maggiori cartellonisti italiani.

INFO | Via Reggimento Italia Libera – 31100 Treviso

+39 0422 423386

San Gaetano

Esposizione di una selezione di manifesti e locandine dedicati al Natale. Il pubblico potrà inoltre ammirare oltre cinquanta tabelle pubblicitarie in metallo, oggetto di un recente restauro grazie al progetto “Opera Tua” di Coop Alleanza in collaborazione con Fondaco Italia.

INFO | Via Carlo Alberto, 31 – 31100 Treviso

+39 0422 591936