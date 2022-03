Tutto quello che resta dopo una Macedonia che di dolce ha avuto ben poco si palesa in Turchia allo stato embrionale.

Il signor Roberto Mancini fresco di naufragio cambia subito rotta in colpevole ritardo e schiera chi forse sarebbe stato utile alla causa contro i macedoni, ricordiamo intorno alla 64esima posizione nel ranking europeo.

Al netto dei processi sommari e delle ghigliottine resta la nuda realtà che forse oggi è ancor più cruda, vedendo il Portogallo con in mano un biglietto aereo per il Quatar, che oggi mister Mancini raggiungerebbe anche a piedi scalzi sulla via francigena senza neanche da bere.

Finalmente è tutto chiaro, ai campioni d’Europa non serve un bonus 110 per risistemare ma piuttosto una “demolizione e ricostruzione” partendo da ragazzi veramente importanti e parliamo di Zaniolo, Pellegrini, Scamacca,Frattesi e lui Giacomino Raspadori nato predestinato il 18 febbraio 2000,capitan futuro.De Rossi mi perdonerà.

Instacult di Mauro Lama