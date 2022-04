CANTACIELO: aperte le iscrizioni per il primo festival della canzone dell’anima

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a CANTACIELO, un nuovo festival musicale totalmente dedicato all’espressione spirituale interiore, che premierà la più bella “canzone dell’anima”. A concepirlo è stato uno staff di professionisti di lunga esperienza nel settore della discografia, della scrittura autoriale e dei concerti dal vivo, composto da Gianni Marsili, Romano Musumarra, Giorgio Flavio Pintus e Carlo Principini. L’iniziativa, in collaborazione con il Gruppo Editoriale San Paolo e il patrocinio della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e con la partnership di Maria Vision Italia e Christian Music, è stata ideata col proposito di far comunicare, attraverso una suggestiva combinazione di suoni, musica e parole, una dimensione interiore in grado di trasmettere un profondo coinvolgimento emotivo.

Alla base, visto il periodo storico segnato da tragedie umane legate al virus e alla guerra, c’è il desiderio di riportare lo sguardo verso atmosfere di serenità, pace, solidarietà, positività nei confronti della vita e degli altri esseri umani, aldilà di ogni ideologia o credo socio-politico, oltre ogni soggettivismo e verso un dialogo propositivo.

Per concorrere al festival si avrà tempo fino al 31 luglio; il regolamento è scaricabile sul sito https://cantacielo.it/regolamento/. Le candidature sono aperte a qualsiasi fascia di età, a singoli e a gruppi; le canzoni possono appartenere a qualsiasi genere musicale ma devono essere brani inediti, editorialmente liberi e in lingua italiana, con al massimo un 20% testuale di locuzioni o frasi in lingua straniera.

La composizione della Giuria e il calendario delle iniziative inerenti al Festival (semifinali e serata finale), saranno comunicati nelle settimane a seguire.

IL COMITATO DI SELEZIONE

Gianfranco (Gianni) Marsili, già produttore e manager di molti artisti (R. Cocciante, R. Zero, G. Morandi, F. Mannoia, M. Troisi, L. Barbarossa e molti altri), organizzatore di grandi eventi tra i quali “Lungo il Tevere Roma” e concerti, tra i quali Franco Battiato per la FAO alla Sala Nervi alla presenza del Santo Padre.

Romano Musumarra. Compositore e produttore musicale internazionale. Tra gli artisti con i quali ha lavorato: Ray Charles, Celine Dion, Il Volo, Luciano Pavarotti, V. Grigolo, Demis Roussos e molti altri. Autore della musica del brano “LAUDATO SI'” su testo scritto da Sua Santità Papa Francesco.

Giorgio Flavio Pintus. Giornalista, Direttore di giornali e riviste per i professionisti del settore sanitario, scrittore, autore di canzoni per Luciano Pavarotti, Il Volo, Alessandro Safina, Vittorio Grigolo.

Carlo Principini. Autore, produttore televisivo, già Dirigente RAIUNO responsabile di Programmi di intrattenimento: Domenica In, Fantastico, Unomattina, Un disco per l’estate, Festival di Sanremo, etc. e già Direttore Programmi di Telemontecarlo. Produttore artistico di fiction: Un Medico in Famiglia, Tutti pazzi per amore, I Cesaroni, Lo zio d’America e molte altre.

Giuseppe Berardi. Paolino dal 1998. Redattore per le Edizioni San Paolo, collaboratore per la Diffusione san Paolo. Attualmente coordina i progetti di pastorale giovanile e i percorsi formativi per la Società San Paolo in Italia. Cura la progettazione del Centro Culturale San Paolo per la sede di Vicenza.

Natale Benazzi. Teologo e saggista, Natale Benazzi è responsabile del settore spiritualità delle edizioni San Paolo.