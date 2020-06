Canal grande. Salvata donna caduta in acqua

La notte scorsa, alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Canal Grande in zona ponte di Rialto a Venezia per soccorrere una donna caduta in acqua.

I pompieri accorsi con un’autopompa lagunare insieme al personale del SUEM, sono riusciti a recuperare la donna, che è stata presa in cura dal personale sanitario per essere portata in ospedale.

Allertati anche il personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di cui non c’è stato bisogno.

Commenta la news

commenti