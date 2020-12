Campagna di raccolta alimentare a Mogliano Veneto

Il Partito Democratico di Mogliano Veneto è lieto di aderire alla campagna nazionale “Solidarietà in Circolo”, passando all’azione concreta per sostenere le famiglie dei nostri quartieri colpite da questo momento di grave difficoltà economica e sanitaria. I beni raccolti saranno destinati a chi ne ha più bisogno, in accordo con le associazioni di volontariato del territorio che si occupano di raccolta alimentare.

L’iniziativa è coordinata dalla nuova iscritta del Circolo Elena Zennaro: “L’appuntamento è per sabato 19 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 e domenica 20 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Sala di Consiglio di Quartiere Est in Galleria Aldo Moro. Ci servono beni alimentari a lunga scadenza e non deteriorabili, prodotti per l’igiene personale e della casa, pannolini per bambini e adulti. La nostra è una iniziativa aperta non solo agli iscritti ma a tutta la città”.

Il Segretario cittadino Jacopo Gerini commenta così l’iniziativa del Circolo: “Non lasciare nessuno indietro sarà la nostra priorità nei prossimi mesi. La porteremo avanti nelle sedi istituzionali e nella comunità moglianese, con un circolo sempre più militante che si mette al servizio del proprio territorio non solo a parole ma anche con i fatti”.

