Cambio di residenza on line, anche a Venezia basta un clic da casa o dallo smartphone

Dopo i positivi risultati della sperimentazione, attivata lo scorso 1 febbraio, dal 27 aprile anche i cittadini di Venezia, così come quelli che vivono su tutto il territorio nazionale, possono usufruire ufficialmente del servizio “Richiedi un cambio di Residenza” del portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) https://www.anagrafenazionale.interno.it/, che permette di inviare on line la relativa dichiarazione anagrafica al comune di competenza, utilizzando una identità digitale (SPID, CIE o CNS), se si desidera effettuare un trasferimento di residenza per sé e per i componenti della propria famiglia.

Nei tre mesi della sperimentazione sono state oltre 500 le richieste di cambio residenza pervenute agli uffici di Mestre e Venezia attraverso il portale ANPR, un numero superiore a tutti gli altri circa 30 comuni sperimentatori.

I cittadini veneziani hanno aderito con entusiasmo a questa nuova modalità probabilmente anche grazie al fatto che il servizio DIME del Comune già permetteva questa modalità di presentazione delle dichiarazioni di residenza, ora sostituita con quella del portale ministeriale ANPR. L’alta adesione al servizio è frutto anche del lavoro degli uffici e di tutto il personale dell’anagrafe che si è reso disponibile alla sperimentazione e con grande professionalità ha contribuito a fornire suggerimenti e indicazioni al gruppo di lavoro ministeriale per la messa a punto dello strumento.

Il servizio è disponibile oggi per le seguenti dichiarazioni di residenza: cambio di residenza tra comuni diversi; cambio di residenza all’interno dello stesso comune; rimpatrio in Italia di cittadini AIRE. Per tutte le altre tipologie di richiesta, come la dichiarazione di residenza di cittadino straniero che proviene dall’estero, il trasferimento di residenza in una convivenza o la dichiarazione di residenza da parte di un tutore, stanno partendo ora i tavoli di confronti con il Ministero ai quali fa parte anche il Comune di Venezia a cui seguirà la sperimentazione.

Anche sull’identità digitale il Comune di Venezia è in prima linea: nel solo 2021 sono state emesse 36 mila carte di identità elettroniche (CIE).