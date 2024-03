Nella sede della Municipalità di Lido Pellestrina inaugurata una nuova casetta per il bookcrossing contro la violenza sulle donne

LIDO PELLESTRINA – Ieri mattina, una nuova casetta rossa per il bookcrossing ha trovato spazio nel territorio comunale. Dopo la prima installazione, avvenuta durante il Novembre Donna 2023 nel giardino di villa Franchin, storica sede del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, ieri si è scelto un luogo altrettanto significativo per il posizionamento di una seconda casetta: il cortile della Municipalità di Lido Pellestrina. Al suo interno, infatti, si trova uno dei due sportelli gestiti dal Cav – l’altro si trova a Villa Groggia, a Venezia – inaugurati nel 2020 per capillarizzare il supporto alle donne del territorio.

Un aiuto per le donne

L’iniziativa parte da un’idea di Massimo Vianello, un privato cittadino che, durante il periodo del Covid, ha iniziato a costruire casette per i libri insieme ai suoi figli. “La nostra proposta è piaciuta molto, tanto che domenica scorsa abbiamo inaugurato la 50esima casetta”, ha spiegato Vianello. “Desideravamo, però, lanciare un messaggio di vicinanza al tema della lotta contro la violenza di genere. Abbiamo subito ricevuto risposta positiva dal Comune di Venezia, e oggi con soddisfazione inauguriamo una seconda casetta rossa, che si pone l’obiettivo di invitare alla riflessione”.

All’evento, organizzato nell’ambito del Marzo Donna 2024, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha preso parte la presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano. Insieme a lei, anche il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, alcuni consiglieri di Municipalità e una rappresentanza della Proloco di Lido Pellestrina. Presenti, inoltre, due operatrici del Centro Antiviolenza, che hanno voluto condividere il loro apprezzamento e ringraziamento per l’iniziativa. “Questo è un simbolo di come la comunità in questi ultimi anni stia prendendo sempre più a cuore questo tema – hanno detto – è un lavoro che abbiamo visto crescere negli anni e che ci dà speranza, perché per noi fare rete è fondamentale in quanto crediamo fermamente che ognuno possa avere un ruolo in questa lotta”.

Accanto alla casetta, la Municipalità ha deciso di posizionare una panchina rossa. Entrambe, si trovano sotto un albero di mimosa. “A nome della Città ringrazio ancora una volta Massimo Vianello, che ha dimostrato grande sensibilità e generosità”, ha dichiarato Damiano. “Quando Massimo ha espresso il desiderio di realizzare una nuova casetta a supporto della causa, abbiamo proposto la sede della Municipalità di Lido Pellestrina, dove si trova uno degli sportelli del Centro. Questa battaglia deve essere anche culturale, e in qualche modo la casetta dei libri ce lo ricorda. Ci auguriamo quindi che tante persone possano prendere un libro, sedersi su questa bellissima panchina rossa e ricordare, mentre leggono, che ci sono tante donne che stanno lottando”.

Contatti

Il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia fa parte della rete dei servizi sociali dell’Assessorato alla Coesione: è quindi gratuito e l’accesso può avvenire attraverso un primo contatto telefonico allo 041-2744222 o direttamente in una delle sedi. Email: [email protected]; [email protected].