Trail del Patriarca: una corsa nel cuore della natura

Domenica 7 aprile, a Villa di Villa, va in scena la 12^ edizione della corsa in ambiente naturale organizzata dalla Scuola di Maratona Vittorio Veneto

TREVISO – La Scuola di Maratona Vittorio Veneto è pronta per un nuovo evento dopo il successo della Maratonina della Vittoria dello scorso 17 marzo. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 aprile, quando a Villa di Villa, nel contesto del Comune di Cordignano (Treviso), si svolgerà la 12ª edizione del Trail del Patriarca, un evento che attira gli appassionati della corsa in ambiente naturale da ogni parte del Paese.

In collaborazione con la Pro Belvedere, associazione nota per l’organizzazione del celebre Giro Ciclistico del Belvedere, la nuova edizione del Trail del Patriarca proporrà un programma avvincente che comprende tre percorsi, di cui due totalmente inediti. La gara principale sarà un’epica corsa lungo un tracciato di 25 km caratterizzato da un dislivello in salita di 1400 metri. Saranno inoltre proposti un percorso di 15 km con 800 metri di dislivello positivo e un altro di 10 km pensato per chi desidera godersi una corsa più rilassata senza particolari pressioni agonistiche.

“Siamo già arrivati a quota 500 partecipanti per l’insieme dei tre percorsi”, spiega Ivan Cao, responsabile organizzativo dell’evento. “Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 2 aprile per le due gare competitive, mentre per il percorso di 10 km sarà possibile iscriversi fino a pochi minuti prima della partenza. Il Trail del Patriarca non è solo uno spettacolo sportivo, ma rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il territorio e godere della compagnia degli altri partecipanti. Dopo il traguardo, gli atleti potranno festeggiare insieme con ristoro rinforzato e musica, creando un’atmosfera davvero unica”.

Il percorso

La partenza della prova sui 25 km avverrà alle 8.30 dalla piazza di Villa di Villa. Lungo il percorso, gli atleti attraverseranno i vigneti del Prosecco e gli olivi autoctoni della Tonda di Villa, per poi immergersi nei sentieri storici del Patriarca. Attraversando il sentiero CAI 1060, transiteranno vicino al suggestivo Castelletto Cavarzerani e raggiungeranno la faggeta del Bosco del Cansiglio. Il percorso offrirà scorci panoramici, tra cui quello dalla Malga Dal Titti, che regalerà agli atleti una vista mozzafiato. La corsa continuerà con continui e spettacolari saliscendi, culminando con il Col Alt e il Parco dei Carbonai, uno dei sette parchi tematici dell’Alta Marca Trevigiana, prima di giungere al punto più alto del percorso, il Col Oliver, a 1100 metri di quota. Da qui, sarà una discesa fino al caratteristico Castelat e infine l’arrivo nella piazza di Villa di Villa.

Una nota curiosa del percorso è la presenza, dopo circa 6 km di corsa, della prima Big Bench del Friuli-Venezia Giulia, posizionata tra le colline di Caneva. Una panchina gigante che offre uno spettacolo unico, consentendo agli atleti di ammirare scenari che vanno dalle Alpi Carniche e Giulie alla pianura pordenonese e trevigiana, fino alle montagne bellunesi e alla laguna veneta.

Per coloro che desiderano immergersi ancora di più nell’atmosfera del Trail del Patriarca, giovedì 4 aprile, alle 20.30, è prevista la presentazione ufficiale dell’evento in aula magna della scuola media di Cordignano. Durante la serata, Alessandro Nardo, un atleta della Scuola di Maratona, condurrà i partecipanti in un viaggio storico lungo il sentiero del Patriarca, offrendo interessanti cenni sul suo passato e sulle sue tradizioni.

