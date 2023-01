“Billy e Kid. Verso l’isola del Tesoro” al Mario del Monaco

Il secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro” è con i pirati della compagnia Barabao

TREVISO – Per il secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a Teatro” a conquistare il pubblico trevigiano saranno Billy e Kid, gli avventurosi pirati nati dall’immaginazione della compagnia Barabao Teatro, che il 29 gennaio (ore 16.00) andranno in scena al Teatro Mario Del Monaco­. Dopo il debutto online della web serie “Le mirabolanti avventure di Billy e Kid”, prodotta durante il lockdown dal Teatro Stabile del Veneto sulla piattaforma streaming Backstage, e il primo successo dal vivo sul palco del Teatro Verdi di Padova, la saga dei due pirati smargiassi e strampalati arriva ora a Treviso.

L’impronta forte della compagnia Barabao prende il passo dal grande Jacques Lecoq, da un teatro d’azione, legato al mimo e soprattutto alla maschera e alla commedia dell’arte. La loro citazione è una rilettura in chiave comica della coppia di predoni americani Bonnie e Clyde che negli anni ’30 infiammarono le cronache. I pirati Billy e Kid sono l’esatto opposto dei due fuorilegge: hanno un’anima da ragazzini, fanno castelli in aria e per loro l’avventura appartiene a quel mondo della fantasia che la letteratura per l’infanzia e per ragazzi ha regalato al pubblico a partire da personaggi intramontabili come il mitico Long John Silver.

Billy e Kid verso l’isola del tesoro s’ispira al romanzo di Stevenson, sia nell’intreccio narrativo che negli eventi che la concepirono. Il sipario si apre con la scena di una giovane ragazza che s’imbatte in un manoscritto dal quale scivolano fuori sagome di carta: sono due scalcinati pirati. Incuriosita, inizia a leggere quella storia lasciandosi trasportare verso un mondo di locande e bucanieri, alla ricerca del misterioso tesoro di Stevenson.

Lo spettacolo ripropone al pubblico il connubio tra teatro delle ombre, antica arte delle lanterne magiche, con le sue silhouette, ma amplificandone l’effetto non solo grazie ad insert video contemporanei ma anche grazie alla sua mise en place sul palcoscenico, alla forma viva del Teatro. La produzione video trova quindi il suo sviluppo in quella teatrale, ponendo l’attenzione anche sui differenti linguaggi artistici. I personaggi e le scenografie sono a tutti gli effetti dei profili: è la storia a fare il resto. Seguendo questi semplici ritagli di cartoncino e volando sulle ali della fantasia prenderanno vita mondi incredibili e avventure fantastiche.

Al termine dello spettacolo Barabao regalerà un teatrino di carta a tutti i bambini e ragazzi presenti in sala. Un Kit per creare il proprio palcoscenico e realizzare un personale mondo teatrale.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

29 gennaio 2023 Ore 16.00

Billy e Kid verso l’isola del tesoro

Regia Romina Ranzato

con Romina Ranzato, Ivan Di Noia, Cristina Ranzato, Oscar Chellin

scenografie Licia Lucchese, Francesco Di Noia

puppet design Mattia Scaggiante

arrangiamenti canori Oscar Chellin

consulente creativo Ted Keijser

foto Damiano Xodo

produzione Barabao Teatro – A Movement Theatre Company