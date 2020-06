Biennale 2020: in uscita il programma completo

Durante una conferenza stampa in streaming, ieri sono stati presentati i programmi dell’edizione 2020 della Biennale Teatro (dal 14 al 25 settembre), della Biennale Musica (dal 25 settembre al 4 ottobre) e della Biennale Danza (dal 13 al 25 ottobre), con i relativi Biennale College.

Durante la presentazione sono intervenuti il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, la direttrice del Settore Danza, Marie Chouinard, il direttore del Settore Teatro, Antonio Latella, e il direttore del Settore Musica, Ivan Fedele. Ha assistito alla conferenza anche la presidente della commissione Cultura del Comune, Giorgia Pea.

Venezia si conferma faro della cultura mondiale

“La Biennale conferma il suo ruolo di propulsore culturale in una fase molto delicata per la città, – commenta la presidente della commissione Cultura – Venezia ha sempre costituito un faro a livello globale per il teatro, la danza, il cinema, la musica e l’arte in genere, ed è anche attraverso queste modalità espressive che le popolazioni colpite dalla pandemia da Coronavirus, in ogni continente, potranno trovare la strada per costruire un nuovo futuro, in cui ogni cittadino abbia la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni e le sue ambizioni. Per questo l’Amministrazione comunale si congratula con la Biennale, e con il suo presidente Roberto Cicutto, per aver dimostrato che il mondo dell’arte lagunare è non solo vivo, ma anche ‘vitale’, rendendo tangibile quella capacità di resilienza che da sempre ha caratterizzato la nostra città nella sua storia e nel suo presente. Venezia si candida ancora una volta a parlare al mondo”.

I dettagli sui programmi sul sito della Biennale.

