Biblioteca vivente a Mestre per l’Ottobre Rosa

“Sfogliare” persone come fossero libri

La Biblioteca Vivente arriva per la prima volta a Mestre: sabato 23 o9obre dalle 16 alle

19 Piazze9a Gian Francesco Malipiero (dietro al Teatro Toniolo) si trasformerà in un

luogo speciale. Una vera e propria biblioteca all’aperto. Nove donne diventeranno libri

vivenC per raccontare le loro storie di vita, con l’obieEvo di richiamare l’aGenzione

sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Le leGrici

ed i leGori potranno scegliere un Ctolo dal catalogo e prendere in presCto il libro per

mezz’ora, resCtuendo nelle stesse condizioni fisiche e mentali in cui è stato “preso”.

“Crediamo che nulla possa essere più convincente per parlare di prevenzione delle nostre

stesse esperienze di vita. Siamo vive perchè abbiamo scoperto in tempo la mala:a” dice

CrisLana Csermely, Presidente del Trifoglio Rosa Mestre, “I libri racconteranno storie di

vita, di emozioni, di rinascita, di speranza, di gioia. Ci saranno pun? di osservazione

diversi. Vogliamo vincere il tabù della parola “cancro” aAraverso tes?monianze di vita.”

La Biblioteca Vivente è un’iniziaCva che ha come principale obieEvo trasformare la

discriminazione e e i pregiudizi in dialogo e in relazioni posiCve e di rispeGo tra persone.

La Biblioteca Vivente offre a chi legge l’opportunità di entrare in contaGo con persone con

cui non si ha occasione di confrontarsi nella quoCdianità e che spesso sono oggeGo di

stereoCpi, pregiudizi e discriminazione.

La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con leGori, bibliotecari, un catalogo

di Ctoli da cui scegliere e una zona leGura. Mezz’ora di tempo.

I libri sono persone in carne e ossa che si assegnano un Ctolo a parCre da un aspeGo della

propria idenCtà e si meGono a disposizione dei leGori per raccontare la propria storia.

AGraverso la storia del ‘libro’ e aGraverso le domande del leGore sarà possibile per

quest’ulCmo confrontarsi con una diversa visione del mondo e farsene una propria, unica,

basata sulla conoscenza e non sul ‘si dice che…’

La Biblioteca Vivente rientra fra le iniziaCve promosse dall’Amministrazione Comunale di

Venezia per l’OGobre Rosa 2021, il cui hashtag è #prevenzioneèvita

Mestre, 21 oGobre 2021

BIBLIOTECA VIVENTE

OTTOBRE ROSA 2021

prevenzioneèvita

23 OTTOBRE 2021

16.00 – 19.00

Piazzetta Malipiero

Mestre

CATALOGO LIBRI