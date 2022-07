Bibione, le maratone del volley e del fitness si incontrano “on the beach”

Partite le iscrizioni per il weekend che richiamerà oltre 5mila atleti e appassionati da tutta Italia. Attesa Francesca Piccinini, campionessa mondiale di pallavolo e ambassador di AeQuilibrium AIA. Ospite speciale alla convention del fitness sarà l’Esercito Italiano che porterà per la prima volta sulla spiaggia un percorso di Military Fitness.

In estate lo sport non va in vacanza, ma anzi, nella località veneta di Bibione ne diventa l’assoluto protagonista, con una tre giorni di pura adrenalina che farà incontrare, sulla stessa spiaggia e nello stesso weekend, gli appassionati del beach volley e i cultori delle più coinvolgenti discipline del fitness.

Dal 16 al 18 settembre, torna l’appuntamento con le mitiche Bibione Beach Fitness e AeQuilibrium Beach Volley MarathonÒ: gli eventi ideati da SportFelix – marchio italiano leader del turismo sportivo – ospiteranno sulle spiagge del litorale veneto oltre 5mila atleti e appassionati da tutta Italia e non solo.

Le iscrizioni sono già aperte per coloro che desiderano trascorrere gli ultimi giorni d’estate facendo il pieno di energie. Entrambi gli appuntamenti sono infatti rivolti a tutti, senza distinzioni di livello o preparazione atletica, e offrono speciali pacchetti soggiorno per approfittare di ogni attimo e di ogni novità di questa edizione 2022, firmata dalla partnership con AeQuilibrium, il brand di casa AIA che promuove uno stile di vita sano ed equilibrato anche attraverso una corretta alimentazione.

Già Premium Partner della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Aequilibrium sarà infatti Title sponsor della Bibione Beach Volley Marathon e main sponsor di Bibione Beach Fitness proseguendo il proprio impegno nel progetto che lo vede protagonista in attività a volte a valorizzare lo spirito, la cultura e i valori positivi dello sport in cui anche il marchio si riflette: impegno, senso di responsabilità e costanza.

Valori condivisi anche da Francesca Piccinini, che sarà presente ad alcuni degli eventi in programma. Il volto simbolo della pallavolo italiana e ambassador di AeQuilibrium sostiene, insieme al brand, gli sportivi e chi desidera prendersi cura di sé per affrontare le giornate con energia e positività.

Bibione Beach Fitness. A settembre arriva anche il training dell’Esercito Italiano – Più di 300 ore di lezione, 16 palchi allestiti sulla sabbia e oltre 40 discipline, tutte da provare insieme ai migliori presenter internazionali. È quanto basta a rendere, da 17 anni, Bibione Beach Fitness la convention open air del settore più frequentata d’Europa: un punto di riferimento per le ultime tendenze del benessere fisico che, sotto la direzione artistica di Laura Cristina, raduna ogni settembre migliaia di appassionati.

Quest’anno, oltre alle immancabili lezioni a tema Dance, Latin, Training, Combact e Cycling, ci si potrà mettere alla prova anche con il “Military Fitness”, l’allenamento progettato dall’Esercito Italiano. Autentici istruttori militari guideranno i partecipanti in un percorso a ostacoli dalla difficoltà crescente, che simula il tipico addestramento tattico-operativo del soldato italiano e permette di testare velocità e agilità.

Ma tra le proposte inedite, ci sarà anche spazio per gli esercizi della rilassante area Body&Mind, e per le nuovissime lezioni di Zumba, in collaborazione con l’Office di Miami. Per iscrizioni e per il programma completo: https://beachfitness.it/

AeQuilibrium Beach Volley Marathon – Sempre sulla spiaggia, a pochi passi di distanza, centinaia di reti da pallavolo faranno invece da cornice all’edizione settembrina di AeQuilibrium Beach Volley Marathon, il torneo open di specialità più partecipato al mondo, che a maggio ha collezionato oltre 10mila presenze tra amatori e grandi campioni internazionali. Spettacolare come sempre il programma delle gare, che si disputeranno nelle tradizionali formule 2×2 Femminile, 2×2 Maschile, 2×2 Misto, 3×3 Femminile, 3×3 Maschile e 4×4 Misto. E per i vincitori, in palio un montepremi di 36mila euro.

Per info e iscrizioni: https://beachvolleymarathon.it/