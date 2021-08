Bibione. Donna caduta sui massi soccorsa dai Vigili del Fuoco

Poco prima delle 14:30, i vigili de fuoco sono intervenuti sulla scogliera nei pressi del faro di Bibione a San Michele al Tagliamento per soccorrere una giovane donna, caduta a testa in giù in mezzo a due massi dopo aver perso l’equilibrio. I pompieri arrivati da Lignano Sabbiadoro e da Venezia con il personale sommozzatore imbarcati sull’elicottero Drago 81 del reparto volo, hanno lavorato circa due ore per liberare la ragazza, che è stata assistita dal personale del SUEM per essere portata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.