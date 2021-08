PD Venezia. Accoglienza dei profughi, il comune diventi protagonista

In queste giornate la comunità veneziana (associazioni e fondazioni culturali, gruppi informali, ecc.) si sta mobilitando in un’importante opera di sensibilizzazione per far conoscere al più alto numero di concittadini quanto sta accadendo in Afghanistan.

Parallelamente, nelle parole del Prefetto, emerge con chiarezza la difficoltà del sistema dell’accoglienza dei profughi afghani (e non) e l’appello alle Città dello stesso Prefetto a fare la loro parte risuona molto forte.

Cosa possano fare quindi le Istituzioni a partire dal Comune di Venezia? Un primissimo provvedimento da prendere è quello di ripristinare i 33 posti rivolti ai richiedenti asilo, di cui 11 rivolti alle donne, soppressi pochi mesi fa (Centro Darsena). Una scelta che abbiamo fortemente criticato perché non si fondava su motivazioni economiche (tutti i fondi vengono dallo Stato) né organizzative ma solo politiche.

Tutto ciò sarebbe un primo passo ma non basta. Non esistono profughi di serie A e serie B, purtroppo la crisi afghana non è la sola che stiamo affrontando e non sarà di certo l’ultima.

Venezia è stata una delle città fondatrici dello SPRAR (tutela accoglienza e integrazione delle persone che hanno chiesto e ricevuto protezione internazionale) a fine anni Novanta, poi SIPROIMI e ora SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione); ora SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). È importante che Venezia torni ad essere protagoniste nelle politiche dell’accoglienza nelle sue forme (SAI, CAS, ecc.) in maniera da sostanziare la sua natura di città accogliente e solidale con gesti concreti e azioni politiche a tutti i livelli istituzionali.