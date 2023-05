Basket, sette Orogranata in nazionale

Inizia il percorso di preparazione ad EuroBasket 2023 per le orogranata che sono state chiamate a difendere i colori della propria Nazionale.

Lo staff tecnico Azzurro ha ufficializzato l’elenco delle 24 atlete inserite nella lista FIBA. Tra queste le 15 giocatrici che dal 16 maggio si alleneranno in vista dell’Europeo.

Sono ben sei le giocatrici dell’Umana Reyer che sono state inserite nella lista: Mariella Santucci, Matilde Villa, Sara Madera, Lorela Cubaj, Martina Fassina e la nostra capitana Francesca Pan.

Antonia Delaere è stata convocata dalla Nazionale Belga. Italia e Belgio sono state inserite entrambe nel gruppo B all’Europeo.

EUROBASKET 2023

Partirà il 16 maggio da Roma il viaggio delle Azzurre verso Women’s EuroBasket 2023: la squadra allenata da Lino Lardo si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa e poi svolgerà la seconda parte della preparazione a Pordenone, a partire dal 28 maggio.

La Nazionale Femminile sosterrà cinque test prima dell’esordio all’Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: il 24 e il 25 maggio prime amichevoli con Cina e Spagna al torneo di Vigo, 3 e 4 giugno le sfide con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania. Il 13 la partenza per Israele.

Il 26 maggio, di ritorno dalla Spagna, la Nazionale Femminile sarà ospite degli studi di Sky Sport di Milano.

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 ora italiana contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone contro il Belgio alle ore 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Quanto alla formula dell’EuroBasket Women, le prime classificate dei quattro gruppi accedono ai Quarti di finale, le seconde e le terze si affrontano nello spareggio che vale l’accesso alle prime otto. La fase finale della competizione (Quarti, Semifinali e Finali) si giocherà interamente a Lubiana.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.