Fotovoltaico: la Soprintendenza boccia il progetto di via Cavalleggeri

MOGLIANO VENETO – È arrivato il parere della Soprintendenza sul progetto di impianto fotovoltaico da 87.000 mq di pannelli fotovoltaici, da realizzarsi in via Cavalleggeri a Mogliano Veneto, nel quale si legge:

Sebbene si riconosca l’importanza strategica delle fonti rinnovabili per produrre energie e ridurre gli impatti di anidride carbonica sul clima, tuttavia, per quanto di competenza, non si ritiene l’opera compatibile dal punto di vista paesaggistico sia per la particolare ubicazione, percepibile da vari punti di vista, sia per l’eccessiva dimensione, nonché per le conseguenti opere di gestione […] QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE CONTRARIO.

La Soprintendenza boccia quindi il progetto presentato, a cui fa eco il NO del primo cittadino, Davide Bortolato, che si è sempre detto a favore delle energie rinnovabili, a patto di salvaguardare il paesaggio, il territorio e i Moglianesi. Criteri che l’installazione proposta non andrebbe a rispettare, poiché collocata in un’area agricola alle porte della Città dall’alto valore paesaggistico ed ambientale di pregio, oltre che circondata da molte abitazioni.

Come spiega infatti Bortolato, «un lavoro di sinergia con il Comitato di cittadini di via Cavalleggeri e l’Associazione di quartiere Centro Nord ha visto il Comune di Mogliano Veneto come capofila per condurre questa battaglia contro un impianto fotovoltaico che deturperebbe in maniera irreversibile il territorio centrale della città. Fin da subito ci siamo dichiarati a favore delle energie rinnovabili ma a patto di non stravolgere e distruggere il nostro paesaggio. Siamo soddisfatti che questo concetto sia diventato il fondamento per il parere negativo della Soprintendenza.»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai cittadini moglianesi, che sui social hanno manifestato gratitudine per la bocciatura del progetto, appoggiando la linea dell’Amministrazione.