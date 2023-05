Fête Baroque 2023: musica e storia al Lago di Ossiach

Amata da tutti gli appassionati di musica e cultura, la Fête Baroque torna quest’anno dal 2 al 4 giugno. Le melodie degli artisti invitati andranno a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Lago di Ossiach, dove si trova la sede della CMA (Carinthische Musikakadmie),organizzatrice dell’evento.

VILLACH (AUSTRIA) – Il Barocco non è stato solo un’epoca di grandi artisti e compositori, ma anche un periodo di ricchezza e splendore. Lo dimostra l’Abbazia di Ossiach, sede della CMA (Carinthische Musikakadmie), ente organizzatore di uno dei festival musicali dedicato a questo periodo storico più atteso e amato a livello internazionale. Stiamo parlando della Fête Baroque, che torna anche quest’anno dal 2 al 4 giugno sulle sponde del Lago di Ossiach nella regione carinziana di Villach. Il ricco programma farà risuonare tutta la zona di melodie che renderanno ancora più piacevole il soggiorno.

Viva la liberté: si inizia! La Fête Baroque di quest’anno inizierà con il giovane duo austriaco “David e Mia”, violoncello e chitarra, che accoglierà gli ospiti sulla terrazza del monastero. Previstao anche il concerto dell’ensemble “Freymuth”, che con i suoi “Freyen Muthes” darà il via a esibizioni musicali indimenticabili.

CMA, Carinthische Musik Akademie, Stift Ossiach Barockszene, Pantomime Shoot 2016 Foto: Johannes Puch

Il sabato per tutta la famiglia – Raggiungibile comodamente in battello, esperienza sicuramente apprezzata da tutta la famiglia, durante la Fête Baroque l’Abbazia di Ossiach ospiterà attività e attrazioni dedicate anche ai più piccoli. Previsti giochi barocchi in formato XXL, visite guidate storiche dell’abbazia, spettacoli di cavalli del “Friesengestüt Nockalm”. I piccoli ospiti avranno l’opportunità di sentirsi principi e principesse durante una divertente sessione di trucco e costumi, e di seguire le orme di famosi artisti e fumettisti nel laboratorio di illustrazione con il caricaturista Rupert Hörbst. I bambini potranno letteralmente costruire “castelli in aria” con il duo Klak, che sarà felice di divertirsi insieme a loro. Ancora una volta, la penna fine di Rupert Hörbst sarà responsabile della precisione delle immagini.

© Region Villach Tourismus / Michael Stabentheiner

I suoni inebrianti del Duo Klak – Nel programma dell’evento due saranno i momenti salienti: l’esibizione del geniale “Duo Klak”, che insieme al caricaturista Rupert Hörbst invita il pubblico a prendere parte al concerto “Vinissimo”: un mix originale e imperdibile tra penna, fisarmonica e clarinetto. Da non perdere nemmeno il brillante spettacolo del Carinthian Percussion Group.

Spazio anche al teatro – Non manca nemmeno la proposta per gli amanti del teatro. Sempre molto apprezzato, verranno messi in scena classici come “Sogno di una notte di mezza estate” e “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. Oltre a questi previsti altri classici, come il “Faust” di Goethe, “La Pulzella d’Orleans” di Schiller e “Il malato immaginario” di Molière. Tanti spettacoli previsti in altrettante splendide location: dalla magnifica sala dei Cavalieri al romantico giardino, fino alla chiesa collegiata.

Il gran finale – La domenica viene naturalmente celebrata anche alla Fête Baroque. Infatti, nella chiesa collegiale riccamente decorata, verrà celebrata la messa solenne di Johann Joseph Fux, brillante conclusione della grande festa. In seguito ci si può spostare sulla terrazza del monastero, dove i musicisti del gruppo “Holta Hüttn Hausmusi” e dell’orchestra “Salonorchester Imperial” offrono un suggestivo finale.

Per informazioni: www.visitvillach.at www.die-cma.at