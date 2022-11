Avery e il compleanno deserto

Avery, 3 anni e 27 amici per la festa del suo compleanno. Siamo a Salt Lake negli Stati Uniti in un grande parco il KidsTopia Playground con la mamma che dopo gli inviti di rito apparecchia il buffet con tovaglie colorate pizze margherite nonché capricciose e torte in perfetto tema Frozen.

E fin qui penserete dove si cela la notizia ma lo scrivente vi svela subito l’arcano, nessuno, ma proprio nessuno si presenta al party e la mamma piccata di brutto sbarca su TikTok e Insta e posta il video in cui la “festeggiata“ mangia la pizza da sola, un libro cuore in rete che spopola e immediatamente diventa virale.

La torta finisce nella spazzatura come il cuore della mamma e i primi commenti di scuse degli invitati parlano di impegni dell’ultima ora. Anche i sette su ventisette che in zona Cesarini avevano confermato la presenza pesantemente disattesa.

Povera Avery , con la mamma che pur nella rabbia sfoga tutto sui social e qualche vittoria di Pirro se la conquista, mentre lei divora la pizza da sola, evitando la capricciosa.

Vista la giornatina indigesta può bastare la margherita, magari con poca mozzarella.

Credits photo by “Luce”

Instacult di Mauro Lama