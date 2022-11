Bando alloggi ERP: ATER Treviso pronta a supportare il Comune

ATER Treviso è pronta a supportare il Comune di Treviso per la realizzazione di un nuovo bando per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dopo l’annuncio della graduatoria annullata in seguito agli eventi degli scorsi mesi. ATER e Comune di Treviso stanno già dialogando da tempo per trovare una forma di collaborazione che consenta di redigere e lanciare nel più breve tempo possibile il nuovo bando.

“Massima disponibilità a supportare il Comune di Treviso – ha detto Mauro Dal Zilio, presidente di ATER Treviso – è compito di ATER Treviso essere al servizio dei Comuni, in questo caso quello di Treviso che gestisce un numero importante di alloggi in proprio, per affrontare in sinergia l’emergenza abitativa, specie in questo delicato momento storico. Abbiamo inviato la nostra proposta al Comune di Treviso e confidiamo di poter stringere l’accordo nei tempi più brevi possibili”.

“Appena arrivata la richiesta del Comune di Treviso ci siamo attivati per essere da supporto – ha detto Marina Bonotto, vicepresidente di ATER Treviso – saremmo ben lieti di mettere a disposizione i nostri uffici e le nostre professionalità per il bene della comunità trevigiana”.