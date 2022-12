Autunno Musicale 2022. Il tradizionale Concerto dell’Immacolata alla Chiesa di S. Agnese a Treviso

Giovedì 8 dicembre terzo appuntamento per il festival diffuso, organizzato da Musincantus in collaborazione con il Comune di Treviso e le istituzioni culturali locali, che fino al 17 dicembre ci accompagna nella conoscenza di protagonisti, luoghi, vicende e spartiti che hanno contribuito a scrivere la storia musicale cittadina.

Il concerto Virgo dicatum si pone in continuità con il convegno svoltosi domenica 4 dicembre al Museo Bailo e prosegue la riscoperta, questa volta in musica, delle composizioni mariane di autori trevigiani tra Settecento e Ottocento.

La terza tappa di Autunno Musicale, festival diffuso, organizzato da Musincantus in collaborazione con il Comune di Treviso e le istituzioni culturali locali giunto alla quarta edizione, si pone in continuità con il convegno Civiltà musicale trevigiana. Il repertorio degli autori tra Settecento e Ottocento: le composizioni mariane degli autori trevigiani di cui si è approfondito domenica 4 dicembre al Museo Bailo di Treviso potranno essere ascoltate ed apprezzate durante il tradizionale Concerto dell’Immacolata – Virgo dicatum, giovedì 8 dicembre alle 16.00 nella Chiesa di Sant’Agnese di Treviso.

Proseguendo il lavoro di riscoperta e valorizzazione delle partiture sacre delle grandi famiglie di musicisti trevigiani, sarà presentata una selezione in prima esecuzione in tempi moderni di musiche dedicate alla Vergine Maria composte tra Settecento e Ottocento, eseguita dalla Schola Cantorum S. Daniele di Povegliano, diretta dal maestro Angelo Zanatta, e dall’organista Giovanni Feltrin con il soprano Maria Chiara Ardolino, i tenori Enrico Busia e Vincenzo Di Donato e il baritono Giovanni Tiralongo diretti da Riccardo Favero e accompagnati dall’Orchestra Oficina Musicum. Il concerto si concluderà con il celebre Salmo XVIII di Benedetto Marcello, per marcare la contrapposizione stilistica tra la scuola trevigiana e quella veneziana.

Ingresso gratuito con offerta responsabile.

L’appuntamento successivo . Mercoledì 14 dicembre alle 20.45 gran ritorno al Teatro Comunale Mario del Monaco con la ripresa del progetto “Nell’Olimpo di Beethoven”, dedicato ad Ernesto Pignatto e di durata quinquennale, firmato da Musincantus in collaborazione il Maestro Donato Renzetti e il percorso di cui è promotore Obiettivo orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e la Filarmonica TRT – Teatro Regio Torino. Saranno protagonisti il pianista di fama internazionale, stella della scuola italiana, Alessandro Taverna e il direttore d’orchestra Alessandro Cappelletto, miglior allievo dell’accademia di Donato Renzetti, già direttore del concerto inaugurale del restaurato Teatro Malibran a Venezia, che eseguiranno musiche di Salieri, Beethoven e Mozart. Il concerto di Treviso rappresenta la prima tappa di una tournée veneta che a seguire toccherà i teatri di Legnago (Verona) e Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Il concerto “Nell’Olimpo di Beethoven” è a pagamento (biglietto intero 15,00/25,00 euro; ridotto 15,00/23,00 euro; under 26 10,00 euro).