Pieve di Soligo, nuovi ambulatori di Reumatologia e Medicina dello Sport

Incrementata l’offerta assistenziale sul territorio del Distretto Pieve di Soligo con l’apertura, nella sede di via Lubin, di due nuovi ambulatori, rispettivamente di Reumatologia e Medicina dello Sport.

“Questo ampliamento dell’offerta in ambito locale – il commento della dr.ssa Piera Bonato, Direttore di Distretto – permette di migliorare l’integrazione ospedale/ territorio, al fine di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, avvicinando il punto di erogazione delle prestazioni al domicilio dei residenti del Quartier del Piave e ai medici di medicina generale che vi operano, migliorando il dialogo con loro”.

Nell’ambulatorio di Medicina dello Sport saranno effettuate sia prime visite sia visite di controllo: gli obiettivi centrali dell’ambulatorio saranno quelli della tutela sanitaria della attività sportiva agonistica, al fine di escludere nella popolazione valutata, oltre alla presenza di patologie congenite e metaboliche, quelle a rischio di arresto cardiaco.

Il paziente verrà accolto, verrà eseguita la valutazione clinica con ECG di base, test da sforzo, refertazione degli ECG, spirometria, esame urine, compilazione e consegna del certificato di idoneità. Se durante la visita

verranno riscontrate delle problematiche che richiedono una valutazione di secondo livello (8-10% dei soggetti valutati), verranno pianificati gli appuntamenti degli esami da eseguire successivamente a Treviso.

L’ambulatorio di Reumatologia, attivo due giorni la settimana per prime visite e controlli, punterà sulla diagnosi precoce, l’avvio di terapie tempestive e mirate già nelle fasi iniziali di malattia e la presa in carico appropriata ed efficace nelle fasi successive. Punto di forza di questo ambulatorio sarà il rapporto diretto tra medico di medicina generale e reumatologo che ne sarà responsabile, in quanto lo specialista di riferimento lavorerà anche nell’Unità operativa Cure primarie del Distretto Pieve di Soligo che opera con i medici di medicina generale.

“Alla dr.ssa Bonato esprimo la massima soddisfazione e un sentito ringraziamento – il commento del direttore generale, Francesco Benazzi – per questa implementazione dell’offerta che darà un contributo anche per l’abbattimento delle liste di attesa”.