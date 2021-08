Aurora Maglione vince la terza tappa di Miss Terre del Veneto

Si è tenuta ieri sera presso la storica Locanda “Al Glorioso Piave”, la terza selezione del concorso di bellezza “Miss Terre del Veneto”. Lo storico locale di Maserada Sul Piave ha messo a disposizione la sua grandissima terrazza e il suo splendido parco per accogliere e presentare al pubblico le 12 Miss in gara.



All’ombra degli alberi e accompagnati da uno squisito menù ideato per l’occasione dallo Chef Bruno Zuliani, la serata è proseguita tra sfilate in passerella e momenti di spettacolo, come quello canoro offerto dalla 21enne di Mira, Iris Aurora Conticelli, già Miss Serenissima 2020. Il tutto magistralmente condotto dalla giornalista televisiva Chiara Perale.

5 le fasce in premio che la Giuria preposta ha consegnato a 5 delle 12 ragazze in gara, che si sono così aggiunte alle 10 già assegnate alle due precedenti selezioni. Le 15 ragazze fasciate formeranno la squadra delle finaliste che il prossimo 5 settembre si contenderanno il titolo di “Miss Terre del Veneto” presso un’altra meravigliosa location della nostra Regione.