Attacco a Chiarano: straniero ferito da colpi d’arma da fuoco

Un cittadino straniero è stato ferito da colpi d’arma da fuoco a Chiarano (TV) e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso

TREVISO. Nella tranquilla mattinata a Chiarano (TV), la quiete è stata improvvisamente interrotta da un tragico evento: uno straniero è stato vittima di un attacco a colpi d’arma da fuoco perpetrato da individui ancora sconosciuti. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7:45, quando la vittima si trovava per strada. I responsabili, dopo il vile gesto, si sono dati alla fuga, lasciando dietro di sé solo incertezza e paura.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è stato rapidamente trasportato all’ospedale di Treviso per ricevere le cure necessarie. Al momento, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni immediate per la sua vita, ma il pericolo è stato comunque presente.

Sul luogo dell’incidente, i Carabinieri sono già al lavoro, coordinati sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, per condurre approfondite indagini volte a individuare e perseguire i responsabili di questo vile attacco, garantendo così giustizia per la vittima e sicurezza per la comunità locale.