Premio Natura Naturans/Naturata: celebrare i temi della natura e del paesaggio

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, insieme all’Istituto VILLÆ, in collaborazione con l’UNTREF e il suo MUNTREF ha annunciato l’emozionante lancio della prima edizione del Premio Natura Naturans/Naturata.

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, insieme all’Istituto VILLÆ – Villa Adriana e Villa d’Este e all’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires in Argentina, in collaborazione con l’UNTREF – Universidad Nacional Tres de Febrero e il suo MUNTREF – Centro de Arte Contemporáneo, ha annunciato l’emozionante lancio della prima edizione del Premio Natura Naturans/Naturata. Questo programma di residenza internazionale mira a esplorare e celebrare i temi della natura e del paesaggio attraverso la creazione artistica, promuovendo nel contempo lo scambio culturale tra artisti italiani e argentini.

Approfondire ricerche su temi cruciali

Le residenze artistiche offerte dal Premio offrono un’opportunità unica per approfondire ricerche su temi cruciali quali gli elementi biologici e naturali, il paesaggio come ambiente ed ecosistema da preservare, il simbolismo dell’acqua, e l’impatto dell’uomo sull’ambiente. Gli artisti avranno l’opportunità di immergersi in queste tematiche, lavorando in stretto contatto con gli elementi naturali e ambientali distintivi delle sedi ospitanti.

Il Premio mira a incoraggiare la pratica di artisti che riflettono sulle sfide ambientali del nostro tempo, esplorando il complesso rapporto tra progresso, industria alimentare, e l’impoverimento delle risorse naturali. Gli artisti avranno l’opportunità di sviluppare una ricerca che metta in discussione le attuali dinamiche ambientali, incoraggiando una prospettiva ecologica che possa stimolare lo spettatore a riflettere sull’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Per l’anno 2024, il Premio offre due borse di residenza, una per un artista italiano e una per un artista argentino, permettendo loro di soggiornare rispettivamente a Buenos Aires e a Tivoli (Roma) per un periodo di due mesi. Durante questo periodo, gli artisti avranno la libertà di esplorare i temi della natura, del paesaggio, dell’ambiente, dei giardini e dell’acqua, utilizzando qualsiasi linguaggio o medium artistico.

È importante notare che la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 14 marzo 2024, alle ore 12:00 (ora italiana). Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando il facsimile fornito e inviate via email in formato PDF al seguente indirizzo: [email protected].

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono contattare l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires o l’Istituto VILLÆ – Villa Adriana e Villa d’Este entro il 15 febbraio 2024.