Attacchi in Ucraina: 8 bambini feriti

Gli attacchi in corso in Ucraina hanno inflitto gravi ferite a otto bambini nelle città di Kharkiv e Kiev oggi, con danni significativi a infrastrutture educative.

UCRAINA. Gli scontri in corso in Ucraina continuano a colpire in modo devastante i più vulnerabili della società: i bambini. Nella giornata odierna, almeno 8 bambini avrebbero riportato ferite gravi a seguito degli attacchi perpetrati nelle città di Kharkiv e Kiev. Questi episodi drammatici si sono particolarmente concentrati sul danneggiamento di strutture educative, tra cui una scuola e un campo per ragazzi.

La sicurezza dei bambini dovrebbe essere una priorità assoluta in qualsiasi contesto di conflitto, e l’attacco alle infrastrutture scolastiche rappresenta una violazione dei diritti fondamentali dell’infanzia.

L’UNICEF esprime profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi e ribadisce l’importanza di proteggere i bambini e le strutture educative in qualsiasi conflitto armato. L’organizzazione sottolinea che le scuole dovrebbero essere zone sicure, luoghi in cui i bambini possono apprendere, crescere e svilupparsi, lontani dalla violenza e dalla paura.

È fondamentale che la comunità internazionale unisca le forze per porre fine a questa spirale di violenza e lavori per garantire un futuro più sicuro e promettente per i bambini colpiti da questi tragici eventi in Ucraina.