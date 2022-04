Atletica, poker di appuntamenti nel weekend   

Oltre mille in pista a Padova ai Ludi del Bo, campionato regionale di corsa in montagna sul Montello, Giulietta&Romeo Half Marathon a Verona, ultramaratona a Mestre.

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, al Parco San Giuliano di Mestre (Venezia), organizzato dall’ASD UMF Venice Team, UMF Ultramarathon Festival Venice. Secondo appuntamento con l’ultramaratona nel cuore del Parco San Giuliano a Mestre. Si gareggerà sulle 6, 12 e 24 ore, lungo un circuito su asfalto, piatto e filante, che misurerà 1.382 metri. Partenza alle 9 di sabato 30 aprile per le gare sulle 12 e 24 ore e alle 12 dello stesso giorno per la 6 ore. Per info: www.ultramarathonfestivalvenice.com.

Domenica 1° maggio, in località Santa Maria della Vittoria a Volpago del Montello (Treviso), organizzato dalla società Atletica Ponzano, campionato regionale individuale e società di corsa in montagna. La manifestazione, abbinata al memorial Cristian Tonellato, assegna i titoli regionali assoluti, oltre che per le categorie ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse e master. Sarà anche una delle quattro prove ritenute indicative per la formazione della rappresentativa veneta in gara il 26 giugno a Saluzzo nei campionati italiani individuali e per regioni cadetti. Quasi 250 gli iscritti. Inizio gare alle 8.45.

Domenica 1° maggio, allo stadio Colbachini di Padova, organizzati dal Cus Padova, Ludi del Bo. Un migliaio di atleti in pista per uno dei più classici appuntamenti della primavera veneta. La manifestazione, abbinata al memorial “Alberto Pettinella” che andrà al primo Cus classificato (somma dei migliori cinque punteggi da tabella federale), è anche valida come campionato regionale universitario e come 2^ tappa di Coppa Veneto. Nei 3000, dove sono iscritte anche Laura Dalla Montà (Assindustria Sport) e la junior Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte), è annunciata la slovena Marusa Mismas Zrimzek, finalista olimpica a Tokyo e finalista iridata a Doha nei 3000 siepi. Riflettori puntati anche sulla pedana del giavellotto, con l’azzurro Roberto Bertolini (Gs Fiamme Oro) e, al femminile, Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica) e Paola Padovan (Carabinieri). Da seguire anche Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport) e lo junior Loris Tonella (Atl. BIotekna) nei 100. L’azzurrina Elisa Visentin (Atl. Biotekna) doppierà 100 e 400. Alice Muraro (Atletica Vicentina) nei 400 ostacoli, Eleonora Filippetto (Team Treviso) nel lungo. Inizio gare alle 13.30.

Domenica 1 maggio, 15^ Dermasphere Giulietta &Romeo Half Marathon, manifestazione Gold Label Fidal organizzata da Asd Gaac 2007 Verona Marathon in collaborazione con il Comune di Verona. Accanto alla mezza maratona competitiva si svolgerà la Avesani Monument Run 10k competitiva e non competitiva, con partenza poco dopo l’evento principale.

I TOP RUNNER – Tradizionalmente Verona Marathon propone un evento ad elevata risonanza nazionale ed internazionale, con partecipazione di atleti da diverse nazioni. Gli organizzatori hanno lavorato con zelo per costruire una gara spettacolare, obiettivo sgretolare il muro dell’ora e battere i primati di questo straordinario percorso, attualmente nelle gambe del keniano Edwin Koech con 60’24” e dell’atleta del Bahrein Belete Mimi Gebre con 69’15”, entrambi siglati nel 2017. A contendersi la vittoria atleti africani e uno schieramento di europei, tra i top runner brillano i nomi di due stelle, il keniano Alfred Kipchirchir e l’etiope Meseret Gola. Classe 1994, Kipchirchir ha fatto segnare il suo primato personale di mezza maratona a novembre 2021, strappando un sontuoso 59’43” che lo colloca al 161° posto nella lista All Time sulla distanza. Vincitore della Göteborg Half Marathon a settembre 2021 con il crono di 60’58”, il keniano ha corso sotto l’ora ancora pochi giorni fa, quando domenica 24 aprile ha concluso la Meta Time Trials by ASICS di Málaga in 59’56”. Linea di partenza femminile con l’etiope Sisay Meseret Gola, classe 1997, autrice di uno splendido 69’20” che le è valso il 15° posto ai campionati mondiali di mezza maratona di Gdynia nel 2020. Recentemente, Sisay ha mostrato una progressione impressionante in maratona dove ha migliorato di oltre 4 minuti il suo primato in pochi mesi, conquistando il secondo posto all’ultima edizione della maratona di Siviglia e classificandosi al 74° posto nella lista All Time sulla distanza regina.

IL PERCORSO – 21,097 km, un percorso rinnovato, da correre tutto d’un fiato in un giro unico, senza sovrapposizioni, e che promette di essere più veloce di quello classico grazie ad un numero minore di curve. Un percorso che parte dalla periferia e tocca due volte il centro storico, sia nei primi chilometri che nella seconda parte, ma nel contempo è veloce e respira sui Lungadige. Partenza dallo Stadio Bentegodi, detto “Stadio dei Quarantamila” in direzione di Porta Nuova per toccare Piazza Bra, Piazza delle Erbe e la Torre dei Lamberti, il Ponte della Vittoria, si prosegue lungo l’Adige di cui si ammirerà la bellezza fino al km 15. Ancora si attraverserà Ponte del Risorgimento, Porta Borsari, passaggio vicino all’Arena, Castelvecchio, Porta Palio ed infine traguardo dentro allo Stadio Bentegodi.