Domenica 8 maggio si vota in 5 Quartieri su 9

Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo delle Associazioni di Quartiere e Frazione: domenica 8 maggio si voterà in 5 Quartieri su 9.

L’assemblea ordinaria, infatti, è convocata per Campocroce, Zerman, Bonisiolo, Marocco, Quartiere Est, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Mazzocco non andrà a rinnovo poiché non è ancora in scadenza di mandato.

A Campocroce si voterà nella sede dell’associazione di quartiere presso la palestra di via Chiesa 8; a Zerman nel Centro Polivalente in via Bonisiolo 1/A; a Bonisiolo nel Centro Polivalente in via Altinia 23; a Marocco presso la Pagoda della Scuola Collodi in via Nuova Europa 2 e infine nella sede del Quartiere Est in Galleria Aldo Moro 12 a Mogliano Veneto.

Ogni socio e ogni persona residente nel quartiere o nella frazione, che abbia compiuto la maggiore età alla data delle elezioni, previa adesione all’Associazione in qualità di socio (l’adesione può essere fatta anche presso il seggio), potrà votare esibendo un documento di riconoscimento.

Rinviate a data da destinarsi le assemblee per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo delle Associazioni di Quartiere Ovest-Ghetto, Centro Nord e Centro Sud, poiché non è stato raggiunto il numero minimo dei candidati.

Per questi tre quartieri, la richiesta di candidatura potrà essere presentata entro martedì 31 maggio 2022 presso i Servizi Culturali, in via Terraglio 3 (ex Rossi), nei normali orari di ufficio (dal lunedì/mercoledì/venerdì 8.30-13.30 martedì/giovedì 8.30-12.30/14.30-18.00), dove si potrà anche ritirare il modulo predisposto. Le richieste di candidatura potranno essere presentate anche mediante e-mail all’indirizzo: [email protected].