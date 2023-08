ATER Treviso: pulizie straordinarie in zona Feltrina e via Castagnol

Ater Treviso ha disposto importanti interventi di pulizia straordinaria e gestione del verde nella zona degli alloggi tra via Feltrina e via Castagnole. L’intervento, il terzo eseguito negli ultimi mesi, è stato deciso dal Cda in attesa dell’inizio dei lavori di riqualificazione dell’area previsti per il prossimo autunno.

TREVISO – Ater Treviso, l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della provincia di Treviso, ha preso nuovamente provvedimenti intervenendo nell’area di Via Feltrina e, specificatamente tra Via Feltrina, Via Castagnole e Via Cisole, con consistenti operazioni di pulizia e risanamento. La zona è purtroppo nota essere oggetto di improprio utilizzo, specie per lo scarico abusivo di rifiuti e ATER Treviso, consapevole del disagio e del senso degrado causato, ha così predisposto nuovi provvedimenti nella zona tra fine luglio e inizio agosto: ripulitura, asporto rifiuti, manutenzione de verde, rimozione degli alberi caduti per il maltempo, cura di alberature, erba e cespugli.

Gli spazi, come noto, fanno parte del progetto “Pinqua” e sono in attesa dell’avvio dei cantieri previsto per il prossimo autunno. I lavori prevedono l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici interessati e il realizzarsi di una nuova e più sostenibile area abitativa. Ricordiamo che nell’ambito del PINQUA, ATER Treviso è principale soggetto attuatore per oltre 35 milioni di progetti che vanno va Via Feltrina a via Castagnole a San Liberale e che, sommati, agli interventi PNRR, significano riqualificazione energetica di 113 alloggi, realizzazione di nuovi 86 nuovi alloggi, 75 alloggi in social housing, 7 manutenzioni straordinarie. Il cantiere è previsto in avvio per l’autunno.

“Ancora una volta, in accordo col Comune di Treviso, siamo intervenuti con fondi propri per la pulizia della zona tra via Feltrina e via Castagnole – spiega Mauro Dal Zilio, presidente di ATER Treviso – è la terza volta che interveniamo quest’anno, abbiamo voluto farlo per questioni di sicurezza e degrado, abbiamo già stanziato oltre 25.000 euro per queste operazioni e speriamo che l’inciviltà sia punita a dovere perché questo non si debba più ripetere. A breve inizieremo i lavori per oltre 35 milioni e ridaremo lustro con alloggi di edilizia popolare al quartiere”.