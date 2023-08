Nuovi giochi nei parchi urbani di Casier: più divertimento e socializzazione

CASIER – Migliorare e incrementare le opportunità di svago dei suoi cittadini più piccoli: con questa finalità, il Comune di Casier ha dotato di nuovi giochi ben quattro dei suoi parchi urbani.

L’implementazione di nuove attrezzature ludiche è un segno tangibile dell’impegno dell’Amministrazione Comunale casierese a favore dello sviluppo di comunità attive, legate al territorio e alla natura.

Le nuove dotazioni includono: quattro altalene, uno scivolo, tre giochi a molla e un gioco a molla-tandem.

I parchi interessati sono siti in: Via Brenta a Dosson, Via Copernico in località Alle Pozzette, Via Mattei in località Le Grazie e Via G. dalla Chiesa a Casier.

Le parole del Sindaco Renzo Carraretto: «Investire nei nostri parchi urbani significa investire in benessere e qualità della vita dei nostri cittadini. Le nuove attrezzature ludiche rappresentano spazi di incontro, crescita e divertimento. Siamo convinti che le nostre aree verdi diventeranno luoghi ancora più vivaci, attraenti e inclusivi, in cui famiglie e cittadini potranno godere momenti di svago e socializzazione.»

L’installazione delle nuove attrezzature, infatti, rappresenta un impegno concreto verso la promozione del benessere e della salute della comunità locale, sia perché aggiunge valore alle aree verdi urbane, sia perché contribuisce al rafforzamento del senso di comunità – tanto per bambini quanto per genitori – favorendo occasioni di socializzazione, uno stile di vita attivo e il legame con la natura.