La lunga estate nel Principato di Monaco

Spiagge assolate, piscine prestigiose e passeggiate sulle melodiose note di concerti all’aria aperta; lo stato monegasco promette di regalare ai visitatori vibes estive ben oltre il termine canonico della stagione.

PRINCIPATO DI MONACO – L’estate regala senza dubbio il meglio del Principato di Monaco, che si distingue per lunghe lingue di sabbia dorata, mare cristallino, superbe piscine panoramiche e un ricco calendario di eventi che non deluderà gli amanti della musica e degli eventi serali.

Una stagione d’eccezione quella estiva all’ombra della Rocca che prosegue ben oltre il convenzionale termine del mese di agosto: per ancora molte settimane a seguire, infatti, si continua a vivere la magica atmosfera estiva grazie all’ampia gamma di esperienze e location dove divertirsi, rinfrescarsi e rilassarsi.

Quali allora i suggerimenti per chi non rinuncia al “dolce far nulla” o è ancora alla ricerca di notti di divertimento a settembre? Ecco i migliori suggerimenti per vivere il meglio di Monaco, destinazione dal micro clima unico che invita i viaggiatori ad estendere il periodo di vacanza e ritardare il rientro alla vita quotidiana.

Le spiagge

Le Larvotto: situato lungo l’Avenue Princesse Grace, il complesso balneare pubblico è stato recentemente riprogettato ed è ideale per ospitare grandi e piccini. Il litorale offre sia un ampio spazio di spiaggia libera, dove è possibile prendere il sole attrezzati con il proprio asciugamano e ombrellone, sia un’area con un elegante stabilimento di ombreggio e lettini. Anche la passeggiata affacciata sulle acque cristalline è imperdibile. Qui, infatti, sia i residenti sia i visitatori hanno la possibilità di perdersi tra i vari negozi e locali del Larvotto e assaggiare alcune delle migliori specialità gastronomiche; come i piatti freschi da Giacomo e il gelato da Mullot.

Solarium: un luogo più che originale; si tratta di una piccola diga convertita in spiaggia all’altezza del Port Hercule. « La spiaggia del solarium » è una zona di balneazione artificiale situata ai piedi del Forte Antoine, creata per regalare uno spazio fresco e aperto a tutti. La spiaggia è libera e non sorvegliata, per questo la caletta è perfetta anche per brevi pause di relax, in particolare per nuotatori esperti.

Caletta dei Pescatori: si tratta di una piccola caletta intima e poco frequentata, chiamata « la caletta dei pescatori ». L’insenatura è molto stretta ed è caratterizzata da pietrisco, è frequentata solo da chi la conosce da anni e da coloro alla ricerca di piccolo angolo appartato.

Le Medien Beach Plaza: è una vera e propria oasi di pace quella che contraddistingue la spiaggia privata dell’hotel nel quartiere di Larvotto. Per coloro che desiderano vivere la propria privacy in una location esclusiva, le Meridien Beach Plaza offre servizi di relax ed esperienze uniche direttamente sulle acque blu di Monaco. Anche il divertimento è garantito grazie ad un’ampia selezione di sport acquatici a disposizione degli ospiti, direttamente dal molo privato dell’hotel: banana boat, pesca a mosca e tubing.

Le piscine

Lo Stade Nautique Rainier III al port Hercule: come la chiamano gli abitanti del luogo, “la piscina del Porto” è una sorpresa nel cuore del Principato. Situata ai piedi della Rocca, circondata dalla famosa pista di Formula 1 e dagli yacht di lusso ormeggiati tranquillamente lungo la banchina, la “piscina del porto” è un vero e proprio colpo d’occhio.

La piscina olimpica all’hotel Monte-Carlo Beach: la famosa piscina di dimensioni olimpiche, acqua di mare riscaldata e un trampolino leggendario ha fatto la storia del Principato, attirando turisti da tutto il mondo. Una curiosità da sapere è che il trampolino, creato nel 1929, ha accolto, nel corso degli anni, tutte le autorità, i professionisti e gli appassionati del settore.

Il Nikki Beach al Fairmont Monte-Carlo: dall’alto del 7° e ultimo piano dell’hotel, la piscina del Nikki Beach è situata in una lussuosa atmosfera esotica. Un’esperienza rinfrescante sul rooftop del Fairmont Monte-Carlo offre ai visitatori la possibilità di godere della vista mozzafiato a 360° sul Principato, con un gustoso cocktail in mano accompagnati dal ritmo della musica del DJ.

La laguna sabbiosa del Monte-Carlo Bay: uno dei luoghi più ambiti di Monaco, unico nel suo stile particolare e affascinante. Considerato l’hotel più iconico del Principato, il Monte-Carlo Bay mette a disposizione di ospiti interni ed esterni una vasca classica, a cui va ad aggiungersi la magnifica piscina con fondo sabbioso che richiama i colori dell’acqua cristallina del Principato.

La piscina dell’hotel Novotel Monte-Carlo: posizionata nel cuore del quartiere più elegante e scintillante di Monte-Carlo, la piscina del Novotel Monte-Carlo appare come un miraggio nel bel mezzo di una passeggiata sotto il sole. L’atmosfera della struttura è vivace e colorata e, qui, i visitatori possono regalarsi momenti di relax con un tuffo nelle acque turchesi e un centrifugato di frutta fresca.