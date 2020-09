Associazioni e circoli culturali: la Caritas e la Collaborazione Pastorale

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Fondata da don Giovanni Nervo nel 1971, per volontà di Paolo VI, è nata subito dopo il Concilio Vaticano II, del quale costituisce un frutto maturo e consapevole. Come Organizzazione è l’organismo pastorale della CEI per la promozione della carità cristiana che opera per diffondere nella Chiesa e nella società civile la testimonianza della carità, la logica del servizio e l’attenzione preferenziale per i poveri e gli emarginati.

La sua funzione è anche pedagogica, lavora cioè per educare alla carità e solidarietà verso i propri fratelli più bisognosi. Comprende il silenzioso lavoro dell’accompagnamento dei piccoli e dei poveri perché possano recuperare dignità di vita dalla quale derivano la pace e la solidarietà.

L’impegno primario è l’animazione della Comunità Cristiana perché viva l’amore di Dio amando in primo luogo i poveri.

I Progetti della Caritas moglianese attualmente sono:

– l’adozione da vicino con il sostegno economico per le famiglie bisognose del territorio, per alimenti, farmaci, affitto ed utenze

– l’adozione a distanza tramite il sostegno economico per la formazione scolastica e l’assistenza medica per i bambini che ne hanno bisogno.

A Mogliano i Centri di Ascolto si trovano presso:

– Centro Pastorale in via A. De Gasperi 1 – Tel. 041.5900375

– Centro Comunitario di via Ronzinella 176 – Tel. 041.5902875

– Chiesa Sacro Cuore di via Torino – Cell. 351.5285622

– Centro raccolta e distribuzione indumenti e mobili presso i locali parrocchiali della Chiesa San Carlo in via Democrito 24A

– Punto Solidale con annessa distribuzione viveri presso il Centro Comunitario in via Ronzinella 176.

Il Centro Pastorale

Collegato alla Caritas che svolge a Mogliano dei servizi encomiabili ed utilissimi a favore dei cittadini meno ambienti è sicuramente il Centro Pastorale sito in via Alcide De Gasperi 1, che è un punto di raccordo, di coordinamento e di collaborazione fra le varie Parrocchie dislocate nel territorio di Mogliano Veneto. In pratica esso svolge dei servizi di segreteria ed è in grado di fornire in tempo reale qualsiasi informazione circa tutte le attività che vengono svolte da ogni singola Parrocchia sia religiosa che di catechesi.

I servizi principali che si possono avere sono:

– gli orari giornalieri delle sante Messe ed i giorni dei Battesimi

– gli orari osservati dai Punti di Ascolto di S.Carlo e Zerman della Caritas

– gli orari dei Centri di distribuzione di viveri, di vestiario e di mobili

– sede della nuova segreteria del CPIA A. Manzi di Treviso

– sede delle ACLI di Mogliano con i servizi sindacali e di Patronato

– sede dell’Associazione Art4Sport Onlus di Beatrice Bebe Vio.

I telefoni della Segreteria sono: 041.5900375 – Cell. 334.2590290

