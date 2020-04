Proseguiamo la pubblicazione delle scuole di danza curata dalla nostra lettrice Maria Meoni, organizzatrice di eventi. Oggi si parla di una scuola di danza di Mogliano.

“ASD Pianeta Danza di Mogliano Veneto TV diretta da Grazia La Naia.

Anche in questo periodo di necessaria inattività a causa dell’epidemia del coronavirus, lottiamo con tutte le nostre forze per mantenere radicata nel territorio Moglianese la nostra presenza. Siamo qui da 17 anni, così ci parla con passione Grazia La Naia, direttore artistico e presidente della ASD Pianeta Danza di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, e qui ci piacerebbe rimanere ancora per lungo tempo per dare il nostro miglior contributo alla nostra città e a tutto il territorio. Con il nostro continuo impegno desideriamo approfondire e perfezionare la nostra passione per l’arte della danza, che mai nessun virus potrà scalfire.

Pensando a tempi migliori, che certamente presto torneranno, vorrei spiegare ciò che abbiamo a cuore nella nostra attività è cioè l’insegnamento ai ragazzi di un preciso cammino artistico caratterizzato dai valori di coraggio, lealtà, altruismo e rispetto di se stessi e degli altri. Occorre amare il proprio corpo in tutte le sue forme, per potersi conoscere meglio e quindi esprimersi efficacemente.

Come presidente tengo a dire al genitore, che vorrà iscrivere, quando sarà il momento, il suo bambino alla nostra Associazione, che l’espressione artistica è una delle capacità più belle ed emozionanti che l’umanità possiede e per questo abbiamo il dovere di crescere i nostri figli facendo loro conoscere ciò che di più profondo l’essere umano possa creare.

La danza, è bene precisare, è una passione che richiede devozione, studio, sensibilità e sacrificio, ma quello che ci da poi questa nobile arte è qualcosa che ci travolge e ci prende completamente, ripagandoci ampiamente delle nostre fatiche.

Ogni gesto, ogni sguardo, ogni movimento sono importanti, proprio come nella vita: la danza insegna a manifestarsi con forza e autenticità, ma anche a rispettare gli spazi altrui, sul palco, come nella quotidianità. Essa insegna a muoversi con attenzione, con precisione, con studio, perché ogni gesto ha una conseguenza e un significato emotivo.

Un ballerino è un’anima nobile e sembra fragile, ma in realtà possiede una grande forza psicofisica, che gli permette di superare le difficoltà e gli stress, come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, ma anche quelli che inevitabilmente dovrà affrontare un domani, nel professionismo o più in generale nella vita.

Come la cultura e l’amore, l’arte non è in vendita. Solo chi possiede un’anima profonda, una forte motivazione e passione potrà appropriarsi convintamente di questa bellezza interiore, che la danza esprime…

Ho scelto di dedicare la mia vita al mondo dell’Arte e all’insegnamento, scelta che, pur richiedendo una enorme fatica fisica e mentale, sarei pronta a rifare per altre 100 vite.

Non facciamoci dunque inghiottire dalle brutte notizie e dalle difficoltà, che la realtà purtroppo ci presenta ogni giorno, ma eleviamo le nostre anime e ricerchiamo in noi stessi le giuste risposte per essere sereni e felici. L’Arte della danza è una buona risposta: amiamola, amiamoci! Noi, nel nostro piccolo, ci proviamo.

I NOSTRI PREZIOSI RICONOSCIMENTI:

Le nostre ballerine associate hanno ricevuto diversi premi , borse di studio e riconoscimenti consegnati dai grandi nomi della danza fra cui: Sabrina Brazzo – Andrea Volpintesta – Joseph Fontano – Mia Molinari – Alessio Vanzini – Carlos Montalvan – Davide Attuati- Arturo Canistrà – Giacomo Quarta- Denis Bragatto – Sylvio Dufrayer – Frederic Olivieri (direttore della scuola di ballo del teatro la Scala di Milano) – Simona Noja (direttrice della scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Vienna) – Christian Canciani (vice direttore della Palucca Schule di Dresda)- Gloria Grigolato (docente della Elmhurst School di Birmingham) – Giuseppe Calanni (maestro di ballo Aterballetto di Reggio Emilia)

ALTRI IMPORTANTI OBIETTIVI:

Ogni anno la nostra Associazione si impegna nel sociale aiutando diverse associazioni umanitarie, e non, anche per dare un chiaro segnale di insegnamento alla solidarietà a tutti i giovani associati. Vivere la danza è un dono prezioso da condividere. Una parte dei nostri contributi sono stati donati alla Associazione CDKL5 per la ricerca.

Sono ormai diversi anni, dopo la nostra missione a Vitória da Conquista – Stato di Bahia, che ci siamo impegnati nella adozione a distanza del bambino brasiliano Ihemison.

Ci impegnamo, oltre a continuare a sostenere le associazioni già coinvolte, a prefissarci nuovi ambiziosi progetti umanitari, fra cui la costruzione di un pozzo in Africa. Stiamo lavorando per raggiungere questo importante traguardo.

Per conoscerci meglio potete seguirci nella nostra pagina Facebook

ASD Pianeta Danza Mogliano Veneto (TV) diretta da Grazia La Naia”

Commenta la news

commenti