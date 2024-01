Arrivano in Italia The Blues Brothers

Arriva in Italia la trasposizione teatrale approvata da Dan Aykroyd e dalla moglie di John Belushi, Judith, del capolavoro del 1980 The Blues Brothers.

PADOVA – Sono pochi i film che rientrano di diritto nella schiera dei Cult Movie. Tra questi c’è sicuramente The Blues Brothers, nato dai personaggi di John Belushi e Dan Aykroyd al leggendario Saturday Night Live negli anni ’70 e divenuto poi capolavoro assoluto nel film del 1980 di John Landis,

La commedia diventa subito un successo negli Usa grazie al primo primo album “Briefcase Full of Blues” e da lì entra di diritto nel Gotha dei film più amati al mondo grazie alla trasposizione cinematografica con un cast di cantanti d’eccezione e da canzoni che tuttora cantiamo a 44 anni di distanza.

Una colonna sonora giudicata da un sondaggio della BBC nel 2004 come la più bella della storia del cinema grazie a brani indimenticabili come Everybody Needs Somebody To Love, Think di Aretha Franklin, Sweet Home Chicago, Gimme some lovin’ e tante altre.

Nel 1991, approvata e concessa in licenza da Dan Aykroyd e Judith Belushi (la moglie di John), nasce The Blues Brothers Approved che, dopo l’anteprima al “West End” di Londra e una residenza di sette settimane a Chicago, ha riempito per 20 anni i teatri di tutto il mondo, portando lo spettacolo in Europa, Brasile, Australia, Africa, Medio Oriente e Asia.

Ad aprile questa versione arriverà finalmente anche in Italia con date a Torino, Brescia, il 18 aprile 2024 al Gran Teatro Geox di Padova, Udine, Milano, Genova, Legnano, Ancona, Bologna e si concluderà domenica 28 aprile all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Con Brad Henshaw nel ruolo di Jake, i fratelli anarchici, Jake ed Elwood, sono tornati “in missione per conto di Dio” rimettere sottosopra i teatri di tutto il mondo. Con un soul tonante, rhythm & blues, intrattenimento brillante e una eccezionale band del vivo, questo show torna per ribadire che il vero spirito del blues è senza tempo!

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di lunedì 22 gennaio online su Ticketmaster, Ticketone e nei circuiti e punti vendita autorizzati.

E ricordate, questo è il nostro piccolo segreto… non una parola alla Polizia, OK?