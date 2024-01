Arriva la Befana: celebrazioni in città, isole e terraferma per concludere le festività con allegria

Grande attesa per l’arrivo della Befana a Venezia con vari eventi, tra cui la Regata delle Befane sul Canal Grande e la tradizionale corsa a Malamocco. Numerose iniziative coinvolgono anche i quartieri di Castello, Mestre, e Zelarino, offrendo divertimento per bambini e famiglie con dolci distribuiti dalla simpatica vecchietta. Il 6 gennaio, tra le celebrazioni, spicca l’uscita dei Re Magi dalla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco, un’occasione unica che si ripete solo nell’Ascensione.

VENEZIA. Grande attesa per l’arrivo della Befana in tutto il territorio veneziano, con numerosi eventi dedicati alle famiglie e ai bambini che attendono con ansia l’arrivo della vecchietta portatrice di dolci calze.

Il 6 gennaio offre anche l’opportunità di vedere uscire i Re Magi dalla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco a Venezia. Per ammirare questo spettacolo che annuncia l’Epifania, è necessario recarsi in Piazza San Marco alle ore 12 e alzare gli occhi verso la Torre, uno degli edifici architettonici più simbolici di Venezia, con il suo grande orologio astronomico, un capolavoro di tecnica e ingegneria che segna la vita, la storia e il continuo scorrere del tempo da cinquecento anni. Un’opportunità che si ripete solo nel giorno dell’Ascensione, fissato per il 9 maggio di quest’anno.

A Venezia, il Canal Grande sarà il palcoscenico della 44esima Regata delle Befane, promossa dalla Reale Società Canottieri Bucintoro. L’evento vedrà cinque mascarete coa scoa competere, condotte da vogatori mascherati da marantega. Il corteo acqueo partirà alle 10.00 dalla sede della Bucintoro, ai Magazzini del Sale, e raggiungerà il ponte di Rialto dove, alle ore 10.30, verrà appesa la calza gigante, simbolo dell’evento. Seguirà la presentazione delle “befane” dai simpatici soprannomi – Flebo, Iban, Saccarosio, Bon Fio, Napa e il Principe come riserva – e il sorteggio dei numeri d’acqua. Alle 11.00 inizierà la regata da Rialto verso S. Angelo con giro del paletto nei pressi del rio di San Polo e ritorno. Alle 11.30 avrà luogo l’incoronazione della “Befana 2024” e la premiazione in Riva del Vin con dolci per tutti. Dalle ore 9.00 in poi, l’associazione Rialto Mio accoglierà i bambini al mercato di Rialto per distribuire loro l’immancabile calza piena di dolci.

A Castello, nel chiostro di San Francesco della Vigna, la Befana arriverà a cavallo della sua scopa con le calze piene di dolcetti venerdì 5 gennaio alle ore 17.00, su iniziativa dell’Associazione San Francesco della Vigna. I partecipanti potranno godersi una merenda, una cioccolata calda e contribuire a una raccolta fondi a favore dell’Associazione Piccolo Principe.

A Malamocco, la tradizionale “Corsa dea Befana di Malamocco” si terrà sabato 6 gennaio con partenza alle ore 10.45 dal Patronato. La gara podistica ludico-motoria, non competitiva e aperta a tutte le età, è organizzata da Venezia Triathlon e propone tre percorsi diversi: uno da 400 metri per partecipanti tra i 6 e i 10 anni, uno da 1.200 metri per giovani dagli 11 ai 14 anni, e un percorso di 10 chilometri per tutti. Al termine della corsa, ci saranno premi a sorte.

Ai Murazzi, in pineta a S. Elena, la Befana arriverà nel pomeriggio di sabato 6 per consegnare calze con caramelle e leccalecca a bambini e famiglie, grazie all’associazione “Forti Murazzi” Onlus. A Pellestrina, torna la Festa dei Nonni con bicchierata e pomeriggio in allegria, giochi di società e scambio di auguri, grazie al Gruppo Anziani Autogestito Isola unita Pellestrina-San Piero in Volta. La Befana farà il suo arrivo anche a Sant’Erasmo, con un concerto e la benedizione dei bambini seguita da uno spettacolo di giocolieri alle ore 16.00. All’imbrunire, verrà acceso il falò nell’area antistante, con distribuzione di pinza e vin brulé.

A Mestre, la Befana accoglierà i giovani fans a partire dalle ore 16.00 in Piazza Ferretto e lungo via Poerio, Largo divisione Julia, via Mestrina e via Palazzo. Sarà accompagnata da uno spazzacamino musicale itinerante e distribuirà caramelle ai bambini, con il supporto di due circensi che sorprenderanno il pubblico. In caso di maltempo, la manifestazione si trasferirà sotto ai portici di Piazza Ferretto e alla Galleria Barcella.

Al Quartiere Pertini, la Befana arriverà sabato 6 gennaio dalle ore 10.00 alla Casetta di Babbo Natale nel Piazzale antistante la chiesa, portando calze piene di dolci per tutti i bambini. Nel Parco Albanese, nell’ambito di “Natale in giostra”, i bambini potranno divertirsi con varie attività.

Sabato 6, dalle ore 15.00 alle 17.00, la Befana sarà l’ultima ospite al Luna Park del Bissuola Winter Village per distribuire dolci della calza. A Tessera, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, la banda musicale di Tessera si esibirà in un concerto d’Epifania alle ore 16.30.

Al Parco Catene di Marghera, il tradizionale falò Piroea Paroea si terrà sabato 13 gennaio con inizio alle 14.30. L’evento, organizzato dall’Associazione Catene 2000 in collaborazione con Venezia Unica e Fai Centro! Shopping District, prevede degustazione di frittelle, caldarroste, pinza e vin brulé. Dopo il processo alla vecchia alle 17.45, verrà acceso il grande falò e distribuite le calze della Befana ai bambini. Durante la manifestazione, saranno attive un’area food truck e un’area gonfiabili per bambini