Open Day: corsi di laurea delle professioni sanitarie

Tra gennaio e febbraio, tre imperdibili appuntamenti dedicati agli Open Day dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie si terranno presso la sede di Treviso dell’Università di Padova, ospitati dall’Ulss 2 Marca trevigiana. Questa iniziativa mira a fornire agli studenti delle scuole superiori della provincia di Treviso, ma non solo, un’opportunità unica di esplorare l’ampia offerta formativa nel campo delle professioni sanitarie.

I corsi triennali in Assistenza Sanitaria, Igiene Dentale, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Audioprotesi e Tecniche di Radiologia Medica e per Immagini saranno presentati insieme al nuovo Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, attivato a partire dall’Anno Accademico 2024-2025.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di informazione promosso dall’Azienda attraverso i social media, con l’hashtag #Scegliiltuofuturo, dove sono stati pubblicati post dedicati alla presentazione dei Corsi di Laurea.

Gli Open Day sono aperti a tutti gli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori della Provincia di Treviso e hanno l’obiettivo di far conoscere agli studenti l’offerta formativa del territorio, aiutandoli a orientare la loro scelta universitaria.

Ogni anno, migliaia di studenti partecipano alle selezioni dell’Università di Padova per i Corsi di Laurea nell’area sanitaria. Per facilitare questa scelta cruciale, l’Ulss 2 sta organizzando momenti informativi arricchiti da simulazioni pratiche. Questo permetterà agli studenti di approfondire le peculiarità dei percorsi e di acquisire una conoscenza approfondita delle opportunità occupazionali e delle potenzialità post lauream.

Durante gli Open Day, i partecipanti saranno guidati dai Coordinatori e tutor dei sette Corsi di Laurea. Avranno l’opportunità di prendere parte ad attività specifiche delle professioni sanitarie, sperimentando innovative metodologie didattiche in un ambiente che simula fedelmente la realtà clinica.

Gli Open Day si svolgeranno nei pomeriggi del 10 e 24 gennaio, oltre che il 15 febbraio, presso il polo universitario di Treviso, in Via Venier 46, dalle ore 15.00 alle 17.00.

Parallelamente agli Open Day, a partire da gennaio, verranno organizzati incontri di orientamento presso alcune scuole secondarie della provincia, approfondendo tematiche legate al settore sanitario.

Per partecipare agli Open Day, è possibile iscriversi attraverso il link: https://docs.google.com/forms/d/1DGtPmaqJ70MKFUvZ8GWnZI6dQKcu9SmS1s9hwfA-jqY/edit.