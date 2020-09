Approvato dalla Giunta il progetto definitivo della rotonda a Tessera tra le vie Triestina e Orlanda

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, che riguarda l’intervento di realizzazione di una rotatoria a Tessera in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Triestina, Orlanda e la trasversale via Bazzera. I lavori riguardano la realizzazione delle opere di tipo stradale per dare forma definitiva una rotatoria già improntata, a fine 2019, in fase sperimentale con new jersey e segnaletica di cantiere. L’esito positivo del progetto sperimentale ha permesso di confermare la forma della rotatoria e dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili circostanti anche per progetto definitivo. La rotatoria avrà quindi un diametro di 26metri, e sarà accompagnata dalla realizzazione di 250 metri di nuovi marciapiedi a norma (comprensivi anche del primo tratto di via Pinerelo), di 19 posti auto con relativi spazi di manovra. All’interno dei lavori sono previsti anche le opere di carattere idraulico per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, l’allestimento di impianto di illuminazione e le opere a verde di sistemazione di aiuole e cigli stradali. Il costo dell’intervento, pari a 682mila euro, sarà finanziato attraverso un contributo derivante da una convenzione con Save.