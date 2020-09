La Giunta approva la proroga al 31 ottobre della sospensione dei pagamenti rateizzati in materia edilizia e per i debiti tributari

La Giunta comunale ha approvato la proroga al 31 ottobre della sospensione dei pagamenti rateizzati in materia edilizia e per i debiti tributari, inserendo anche le rate in scadenza nel periodo settembre ottobre. Con questo provvedimento – si legge nella delibera – vengono prorogati di due mesi i termini già stabiliti ad aprile quando, durante il lockdown, il Comune ha deciso di sospendere i versamenti riguardanti i piani di rateizzazione dei versamenti dei titoli in essere ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 e i piani di rateizzazione sottoscritti a seguito di dell’emissione di avvisi di accertamento, accertamenti con adesione, conciliazioni e mediazioni tributarie in materia di Ici, Imu, tasi, Tari, Cimp e Cosap. E’ stato stabilito che lo slittamento non generi ulteriori interessi rispetto a quelli derivanti dai piani iniziali.