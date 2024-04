Aperto il bando del Premio Letterario Giuseppe Berto 2024

Il Premio Letterario Giuseppe Berto 2024 annuncia l’apertura del bando per le opere prime di narrativa, con una nuova giuria presieduta dallo scrittore Emanuele Trevi

ITALIA. È aperto il bando del XXXI Premio Letterario Giuseppe Berto, dedicato alle opere prime di narrativa. Il premio, che celebra l’inizio del suo quarto decennio di attività, ha rinnovato la giuria, presieduta dallo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021. La cerimonia di premiazione si terrà il 7 settembre 2024 a Capo Vaticano, Ricadi (VV), nella tenuta dove Giuseppe Berto, uno dei più grandi scrittori italiani del secondo Novecento, scrisse alcune delle sue opere più celebri.

Il premio è considerato il più prestigioso tra quelli dedicati alle opere prime di narrativa, offrendo ai giovani autori un’opportunità per farsi conoscere. La nuova giuria, presieduta da Emanuele Trevi, include Silvia Avallone, scrittrice e poetessa; Luigi Mascheroni, giornalista; Elena Stancanelli, vincitrice del Premio Berto nel 1998; ed Emanuele Zinato, già giurato del Premio Berto e membro della Giuria dei Letterati del Premio Campiello.

Emanuele Trevi, nel suo ruolo di presidente, ha espresso il suo entusiasmo per il premio, affermando: “Felice ed onorato di questo incarico, mi auguro che lo spirito libero di Giuseppe Berto arrivi alle nuove generazioni anche attraverso questo premio.”

Il Premio Giuseppe Berto, fondato nel 1988 da Cesare De Michelis con il sostegno della moglie di Berto, Manuela, si alterna ogni anno tra il Veneto e la Calabria. Dopo l’edizione del 2022 a Mogliano Veneto, il 2024 vede il ritorno a Capo Vaticano, nella suggestiva tenuta sulla “Costa degli Dei”, dove Berto trascorse gran parte della sua vita e dove oggi riposa.

Le case editrici possono inviare le opere concorrenti entro il 31 maggio 2024, con l’annuncio della cinquina finalista previsto per luglio 2024. La cerimonia di premiazione sarà parte del festival “Estate a Casa Berto”, che dal 2015 ospita artisti e letterati in onore di Berto, diventando un importante riferimento culturale per la Calabria.

Il premio è organizzato dall’Associazione Culturale Giuseppe Berto in collaborazione con il Comune di Ricadi (VV) e il Comune di Mogliano Veneto (TV). Per ulteriori informazioni su bando e regolamento, è possibile visitare il sito ufficiale del premio: www.giuseppeberto.it.