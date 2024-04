Oggi 27 aprile è la giornata mondiale del disegno

Proclamata dal Consiglio Internazionale delle Associazioni di Disegno Grafico nel 1963 per disegnatori professionisti , la giornata si presenta come un occasione unica per celebrare la creatività e la comunicazione che derivano dal disegno.

Un’ idea che diventa disegno, semplice schizzo su di un pezzo di carta o un opera d’arte, ma in ogni caso quello che conta è il desiderio di trasferire emozioni e sensazioni.

Il viaggio del disegno, uno dei primi mezzi di comunicazione umana è unico e affascinante, capace di sciorinare emozioni, idee e pensieri semplici ma anche complessi, sempre coinvolgenti, partendo dai primi graffiti fino ad arrivare alle più moderne opere contemporanee, passando vieppiù per i capolavori dell’arte classica.

Demarcando stili e forme, il disegno ha caratterizzato e accarezzato i secoli lasciando testimonianze tangibili, dalla tavolozza alla matita su carta, fino ad arridere alle nuove tecnologie, figlie di modalità espressive molto inclini ad esplorare, ma in fondo sempre intente appassionatamente a disegnare.

Un plateau per arrivare all’ambito educativo, autentico “pilastro emozionale”, in grado di accordare personalità e carattere, dove il disegno diventa formidabile strumento di libertà per “denudare creatività”, oltre ogni tabù.

La giornata di oggi quindi evidenzia il ruolo del disegno, espressione libera ed essenziale, cruciale per la nostra identità, che interpreta i pensieri e i concetti attraversando da sempre culture e popoli, con un solo ed un unico comune denominatore, la bellezza.

Credit photo by Wikipedia

Zero Biscuit di Mauro Lama