Aperte le iscrizioni ai corsi di “Gioie musicali”

Ritornano la violoncellista Miriam Prandi e l’attrice Federica Rosellini, ma arriva anche Martin Löhr, primo violoncello dei Berliner

L’Associazione Musikdrama, che organizza annualmente Gioie Musicali, ha già aperto le iscrizioni ai Laboratori e alle Masterclass per l’edizione 2020 del festival nato ad Asolo per poi diffondersi nel territorio circostante, dal 2005 momento d’incontro di realtà musicali infantili e giovanili italiane ed anche extrauropee.

Nel 250° anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven, anche l’edizione che si svolgerà dal 21 giugno al 12 luglio seminerà il genio del Maestro di Bonn in tutti i suoi laboratori, nelle masterclass e nei concerti della programmazione.

Per questo Gioie Musicali 2020 s’intitolerà “Inno alle Gioie”, anche se saranno molti altri i fili rossi che scorreranno nel ricco cartellone, che sarà comunicato a breve.

Intanto, però, ecco alcune date da ricordare e a segnalazione che i gli interessati possono già iscriversi ad alcuni laboratori e masterclass con il dovuto anticipo per non rimanere esclusi da questa grande opportunità.

Le date

Dal 29 giugno al 4 luglio Federica Rosellini terrà il suo Laboratorio teatrale “Intimità. Suites beethoveniane”, mentre dal 6 al 12 luglio Miriam Prandi e Martin Löhr saranno i docenti della Masterclass per violoncellisti. Inoltre, sono già fissate le date di altri appuntamenti consolidati e sempre molto apprezzati: dal 1 al 7 luglio il Laboratorio di canto lirico a cura di Elisabetta Battaglia, dal 5 al 10 luglio “Creatività musicale” con Francesco Socal, Daniele Vianello per avvicinare anche i giovanissimi all’improvvisazione su stili diversi; dal 5 al 12 luglio Laboratorio per orchestra giovanile con gli arrangiamenti e la direzione di Mike Applebaum.

Seguiranno altre date, altri nomi, altri grandi progetti che l’infaticabile Elisabetta Maschio, presidente di Musikdrama nonché motore musicale ed umano del festival, sta mettendo a punto.

Ma, intanto, per chi non vuole perdersi queste preziose opportunità sempre molto ambite, tutte le informazioni, i requisiti e le scadenze sono pubblicate nel sito www.musikdrama.it.

Il progetto

Il progetto Gioie Musicali è sostenuto dall’associazione Musikdrama con il contributo e il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Asolo e per la sua anteprima con il patrocinio e il contributo del comune di Montebelluna.

Il manifesto dell’appuntamento, “La Musica oltre la Musica”, ne sottolinea lo spirito. Musica come gioia, emozione ma anche come tesoro, come patrimonio culturale, per trasmettere l’idea che la musica di tutti i generi è un formidabile mezzo di formazione e di comunicazione di un intero patrimonio culturale, un veicolo per l’acquisizione di competenze trasversali, anche attraverso modalità non formali.

Il festival coinvolge ogni anno oltre 100 bambini e ragazzi nelle attività musicali con orchestre in residenza, masterclass e laboratori di teatro, di improvvisazione e creatività musicale, di esperienze sonore per piccolissimi spaziando dalla musica classica ai generi jazz, pop, rock e tradizionale con un team di formatori accuratamente scelto.

Premiato nel 2005 e 2006 dal Presidente della Repubblica C. A. Ciampi con la medaglia d’argento ottiene la medaglia del Presidente della Repubblica anche nell’edizione 2019. Sostenuto dalla Regione Veneto e dal Comune di Asolo, patrocinato da ESTA (European String Teachers Association), ha ottenuto inoltre il patrocinio dell’ ”Anno europeo del patrimonio culturale” 2018 dalla Commissione Europea e l’alto patrocinio del Parlamento europeo nel 2018 e 2019.

