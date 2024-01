Anziana rapinata a Roncade

A Roncade, una donna di 82 anni è stata vittima di un furto d’oro da parte di una sconosciuta.

Roncade (TV) – Intorno alle 15:45 di ieri i Carabinieri di Treviso sono intervenuti in seguito a un brutto episodio in cui una donna di 82 anni, tornando a casa a piedi, è stata avvicinata da una sconosciuta. In modo del tutto inspiegabile, la malintenzionata ha abbracciato la signora sottraendole una collana d’oro dal collo.

Il marito della vittima, un uomo di 84 anni, ha assistito alla scena e si è avvicinato per cercare di bloccare la ladra.

Tuttavia, la malvivente, desiderosa di fuggire, ha spintonato l’anziano e gettato la collana a terra. Poi è salita rapidamente a bordo di un’auto guidata da un complice e si è dileguata, eludendo ogni traccia.

Fortunatamente, la refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita alla sua legittima proprietaria.

Al momento, sia la donna che il marito non hanno richiesto cure mediche.

Le indagini sono in corso sotto la supervisione dell’Arma locale per identificare e arrestare i responsabili di questo vile gesto.