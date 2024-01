Pensionato salvato da intossicazione di monossido di carbonio

Pieve del Grappa (TV). Attorno alle 13:00 di ieri, un intervento decisivo da parte dei Carabinieri locali, del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco di Asolo (TV) ha permesso di salvare la vita a un 65enne pensionato, residente in una casa di via Montegrappa.

L’allarme è stato lanciato a seguito di un’incidente domestico causato dall’intossicazione accidentale da monossido di carbonio. La vittima, dopo aver inalato le esalazioni provenienti da un generatore di corrente a benzina e una stufa a legna installati in una stanza, ha avvertito forti malori.

Grazie alla prontezza d’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, il pensionato è stato rapidamente trasportato presso l’Ospedale Civile di Castelfranco Veneto (TV). Fortunatamente, al momento del trasporto, la sua vita non era più in pericolo, ma è stato comunque trattenuto in osservazione per accertamenti.

I tecnici dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno dichiarato l’appartamento inagibile a causa delle condizioni pericolose legate all’incidente.

Un monito che sottolinea l’importanza di adottare precauzioni nella gestione di apparecchiature a gas e di mantenere sempre ambienti ben ventilati per prevenire simili incidenti domestici.