Anche Coop Alleanza aderisce alla manifestazione nazionale per la Pace

Coop Alleanza 3.0 con i suoi Consigli di Zona soci – che sono complessivamente 55 nei territori in cui opera la Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – aderisce alla Manifestazione nazionale per la Pace organizzata da Europe For Peace il 5 novembre 2022 a Roma.

La Cooperativa sta raccogliendo nei territori in cui è presente iscrizioni e organizzando la partecipazione, per chiedere, così come pensato dagli organizzatori, l’immediato cessate il fuoco e l’apertura ad un proficuo negoziato.

L’obiettivo è ottenere un’adesione numerosa dei soci di Coop, simile a quella ottenuta nella scorsa primavera alla Marcia della Pace ad Assisi.

La manifestazione nazionale che vede impegnata Europe For Peace, coalizione animata dalla rete italiana pace e disarmo che riunisce 80 grandi realtà dell’associazionismo, ha raccolto anche l’adesione trasversale di grandi esponenti della società civile, laici e cattolici, tra cui anche le organizzazioni sindacali.

“Non ci sono momenti più o meno opportuni per chiedere la pace, per augurarsela, per costruirla con tutta la nostra forza e volontà di esseri umani. Ogni giorno di guerra è un giorno di troppo, infatti in un passato recente e amaro abbiamo permesso guerre in Europa che sono durate anni. Non possiamo e non vogliamo permetterlo più.” – dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello – “Abbiamo chiesto la pace dal primo giorno in cui hanno parlato le armi. Come cooperatori e cooperatrici siamo consapevoli e convinti che le condizioni della pace non possono arrivare dalla guerra, perché il dialogo, il confronto, la parola devono essere le uniche armi nelle contese internazionali. Finché l’uso della forza darà risultati, le guerre dureranno sempre un giorno in più. E sarà un giorno di troppo”.

Per Coop questa partecipazione è parte integrante di una campagna di sostegno alla popolazione ucraina partita agli inizi di marzo con la mobilitazione #CoopforUcraina a fianco di Unhcr, Medici Senza Frontiere e Comunità di Sant’Egidio; una mobilitazione che ha raccolto complessivamente a livello nazionale 1,2 milioni di euro (500.000 stanziati dalle Cooperative e il resto donati) che sono stati destinati a progetti di assistenza e accoglienza. La campagna, inoltre, si è articolata sui singoli territori con numerose iniziative collaterali e di solidarietà, tra cui raccolte alimentari, donazioni di prodotti di primo soccorso, raccolte di prodotti per l’infanzia.