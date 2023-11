Altri 9 km di ciclovie urbane a Venezia

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Renato Boraso, ha approvato il progetto per la realizzazione e il completamento di collegamenti ciclabili, per un totale di 9 km di piste ciclabili. I tratti interessano via Forte Marghera, via Miranese, Ca’ Emiliani/Bottenigo, via Paganello e via Altobello.

VENEZIA – “Con questo intervento che prevede un investimento di un milione e 800 mila euro andiamo a implementare i nostri percorsi ciclabili che rappresentano un vero patrimonio per il territorio – commenta l’assessore Boraso – L’Amministrazione con il sindaco Luigi Brugnaro ha da sempre puntato all’aumento dei percorsi per mettere in sicurezza ciclisti e pedoni con l’obiettivo di puntare sempre più su una mobilità sostenibile. L’intero intervento, che non comporta espropri, rientra nel progetto dell’Amministrazione di rafforzare la ciclabilità con l’obiettivo di offrire ai cittadini una mobilità ‘dolce’ e sempre più sicura e di consegnare a chi percorre le nostre strade nuovi spazi e nuovi collegamenti da sfruttare”.

I tratti interessati: