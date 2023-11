Appuntamento domani, martedì 28 novembre, ore 21.00, con lo spettacolo di e con Silvia Gualtieri, per la regia di Silvia Frasson. “Elena Cornaro – per tutte le altre”: la storia della prima donna laureata al mondo va in scena al Teatro a L’Avogaria di Venezia. Nello storico teatro veneziano il meglio della giovane drammaturgia italiana.

Un intenso monologo sulla tenacia di una donna che rivendicare il diritto alla conoscenza e all’indipendenza. Questo il filo conduttore di “Elena Cornaro. Per tutte le altre“. Lo spettacolo di e con Silvia Gualtieri per la regia di Silvia Frasson è in programma domani, martedì 28 novembre 2023, ore 21.00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa).

Una piece nell’ambito del nuovo ciclo de “I martedì” de l’Avogaria, rassegna che porta in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena teatrale.

In questo spettacolo si va indietro fino al XVII sec. Protagonista è una giovane nata a Venezia nel 1646, figlia di un nobile e di una ragazza del popolo. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia dimostra fin da bambina un’intelligenza fuori dal comune. Il padre asseconda il suo desiderio di conoscenza, trasmettendole la passione per la lettura e permettendole di studiare. Ma una ragazza che studia nel Seicento non è vista di buon occhio. Inizia così un percorso a ostacoli, fatto di intuizioni geniali, di scelte difficili e di resistenza, che porterà Elena Cornaro a diventare la prima donna laureata al mondo. Un racconto potente dove il gioco innocente di una bimba che legge si trasforma nella resistenza di una donna, che lotta non per sè stessa, ma per tutte le altre.

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito http://www.teatro-avogaria.it/, e-mail: [email protected]