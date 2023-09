Altri 12 milioni per il Bonus trasporti 2023

Sono 12 i milioni di euro in più per il Bonus trasporti 2023. Il rifinanziamento del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è inserito nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri di lunedì 25 settembre scorso, recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”, per far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno.

ROMA – Si integrano così i 100 milioni di euro stanziati con il cosiddetto Decreto Carburanti (convertito poi in Legge 10 marzo 2023 n 23) e destinati a sostenere, con un contributo fino a 60 euro, l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia da parte di persone con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022.

Il provvedimento passa ora al vaglio degli organi competenti per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.