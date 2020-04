Alcune regole da rispettare per andare in spiaggia questa estate

Nelle spiagge venete sono stati avviati i lavori di sistemazione, manutenzione e ripristino delle strutture.

Sono inoltre stati stilati i punti programmatici per permettere la massima sicurezza di vacanzieri ed operatori contro possibili contagi da coronavirus.

Ecco alcuni punti fondamentali: servizi igienici continuamente santificati, cabine per permettere di spogliarsi e rivestirsi in sicurezza, divieto assoluto di stazionamento, distanziamento di sicurezza tra gli ombrelloni, prenotazione online per recarsi in spiaggia, la presenza di un pronto soccorso, infine accesso alle spiagge libere controllato con distanziamento sociale.

Fonte: La Voce di Venezia

