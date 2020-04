Casier, 50mila euro dell’avanzo di bilancio comunale alla solidarietà

Un fondo per aiutare la comunità in difficoltà, la creazione di un “prezioso salvadanaio”, come spiega il sindaco Renzo Carraretto, per attuare una serie di interventi sociali in modo concreto e trasparente.

Un passo importante è stato compiuto dall’Amministrazione Comunale di Casier, che ha deliberato di destinare una quota dell’avanzo di bilancio all’emergenza Covid-19 per la propria comunità e che sarà disponibile dopo l’approvazione del rendiconto.

Il provvedimento, in particolare, istituisce un fondo “finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e sociale causate dall’emergenza Covid-19, alle famiglie e ai cittadini in notevole difficoltà economica che va ad aggiungersi ai fondi già erogati dal governo per la spesa di generi alimentari. Un sostegno concreto per pagare una bolletta, la retta scolastica, le medicine e quanto ancora potrebbe servire in un futuro che, per molti, si presenta davvero incerto. Anche le attività produttive potranno beneficiarne, per tamponare particolari situazioni di bisogno, in attesa dei contributi statali” ha dichiarato il sindaco Renzo Carraretto.

“La volontà della Giunta è quella di dare per prima un segnale di sostegno economico ai nostri concittadini in difficoltà, per rendere meno faticoso l’isolamento e la gestione del bilancio familiare che, in molti casi, ha subito gravi ripercussioni a causa della sospensione delle attività lavorative, con la consapevolezza che le situazioni di ristrettezza che toccano in primo luogo le famiglie hanno riflessi sull’intera vita della nostra comunità. Nello stesso tempo – spiega il Sindaco – sentiamo il bisogno di affiancarci alle nostre attività produttive particolarmente penalizzate dalla situazione contingente, per dare loro un segnale importante di aiuto e di condivisione, perché nessuno possa sentirsi solo”.

Attraverso i canali di comunicazione del comune di Casier saranno fornite tutte le indicazioni per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei cittadini bisognosi.

