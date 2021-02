Alcune operazioni condotte dai Carabinieri del Comando di Treviso

Com Treviso Turrini: La Stazione Carabinieri di Istrana ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento un 17enne della provincia di Venezia, il quale, nella serata del 29 ottobre 2020, con un calcio, aveva infranto il vetro di un distributore automatico di bibite e snack, posizionato all’esterno di un negozio di alimentari del centro. L’identificazione del minore è stata resa possibile dall’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del negozio, che hanno immortalato il giovane mentre danneggiava, senza motivo, il distributore automatico.

Il 24 febbraio 2021, corso mattinata, in Altivole (TV), Carabinieri Stazione Riese Pio X (TV) davano esecuzione a ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità, nei confronti di un cittadino marocchino 17enne, pregiudicato del luogo. Il provvedimento cautelare veniva emesso dall’A.G minorile, nella completa condivisione del quadro probatorio emerso da articolata indagine, che attribuiva all’indagato la responsabilità, in concorso con un 24enne di Altivole (TV), già tratto in arresto in esecuzione di precedente ordinanza coercitiva, di 3 rapine aggravate, consumate tra i mesi di gennaio e agosto 2020, ai danni di altrettante vittime minorenni della zona, alle quali, con percosse e sotto la minaccia di un coltello, venivano asportate modiche somme di denaro.

