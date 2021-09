Agenzia Usa per sicurezza farmaci dice no a terza dose di Pfizer

Fda Usa, Agenzia federale Usa per la sicurezza dei farmaci, dice no alla terza dose del vaccino Pfizer.

La terza dose è giustificata solo per gli over 65 o in caso di soggetti vulnerabili.

La decisione è stata presa con una votazione ad ampia maggioranza, 16 si contro 3 no.

Questa decisione potrebbe rappresentare un freno per tutti i governi che sono in procinto di avviare la somministrazione della terza dose, la decisione degli Usa potrebbe seminare dubbi.

Fonte: La Voce di Venezia del 18/09/2021